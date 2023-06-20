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Общество

Юрий Шалабаев: "Наши герои и погибшие защитники никогда не будут забыты"

22 июня 2023 09:43  [1] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил обращение с Днем памяти и скорби.

"Сегодня День памяти и скорби. Это время для размышления о жертвах и страданиях, которые принесла нашей стране Великая Отечественная война. Но мы помним и Великую Победу, которой добились наши предки", - отметил мэр.

"Давайте сегодня соберемся с близкими, поговорим о важности единства, о нашей признательности и уважении к своим семейным героям, которые отстаивали свою Родину на военных и трудовых фронтах. Сегодня, когда страна сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и многие нижегородцы снова борются за интересы России на СВО, мы должны стремиться к построению общего будущего, где каждый человек сможет реализоваться в выбранной им сфере", - сказал Юрий Шалабаев.

"Наши герои и погибшие защитники никогда не будут забыты. Мы будем всегда помнить их подвиги, их лица, их преданность и отвагу. Мы будем чтить их память и следовать их примеру в нашей повседневной жизни. В этот день давайте также не забудем и о тех, кто прямо сейчас нуждается в нашей заботе. Пусть наши добрые дела станут поддержкой тем, кто в ней нуждается", - пожелал глава Нижнего Новгорода.

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Теги:
ВОВ Памятные даты Юрий Шалабаев
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