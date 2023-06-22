Особую подсветку включит нижегородская телебашня в День памяти и скорби 22 июня Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

В День памяти и скорби 22 июня филиал на телебашне, расположенной на улице Белинского в Нижнем Новгороде, будет транслироваться особая архитектурно-художественная подсветка в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщили в филиале РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", на телебашне появятся динамичное изображение георгиевской ленты, а также всполохи пламени Вечного огня.

Иллюминация будет работать с 22:00 до 24:00.

Напомним, что телебашня в Нижнем Новгороде была модернизирована к 65-летию Нижегородского филиала РТРС. Созданный "эффект медиаэкрана" позволяет транслировать более сложные графические изображения и текстовую информацию по принципу "бегущей строки".