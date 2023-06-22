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Общество

Музыкант Александр Вайнберг поблагодарил "музыкантов Вагнера"

22 июня 2023 12:44  [4] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Врио главы ДНР Денис Пушилин и сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг поблагодарили бойцов ЧВК "Вагнер", а также танкистов и артиллеристов Министерства обороны РФ за мужество и героизм, проявленные при освобождении Артемовска. Денис Пушилин вручил государственные награды республики, а Александр Вайнберг – памятные подарки. 

"Сегодня каждый достойный гражданин нашей Родины должен на своем месте максимально вкладывать лепту в будущую Победу! Но вы – настоящие мужчины, на линии огня, рискуя жизнью и здоровьем, очищаете родную землю от нацистов и врагов России. С такими как вы, ребята, уверен, Победа будет за нами!", - обратился к бойцам Александр Вайнберг. 

Командир награждаемых бойцов ЧВК "Вагнера" сказал, что помнит сенатора в группе "Любэ", на что Александр Вайнберг пошутил: «Музыкант Вайнберг благодарит "музыкантов Вагнера"!

"Ребята вошли в историю Донбасса – вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию. Высочайший дух, напор, сила, мощь, мужество, высокое владение тактикой и стратегией, слаженность действий и дисциплина в полной мере отражают подход "музыкантов" к освобождению Русской земли от нацистов. Особая признательность за спасенные жизни мирных граждан. С кем бы ни разговаривал из эвакуированных из Артемовска жителей, все просили передать им слова благодарности", - отметил Денис Пушилин. 

После официальной церемонии награждения Денис Пушилин и Александр Вайнберг  оценили благоустройство подшефного Нижегородской области города Харцызска. Глава города Виктория Жукова рассказала им о проделанной нижегородцами работе по преображению города. 

"Видно, что реконструированный нижегородцами бульвар Шевченко в Харцызске –  излюбленное место отдыха горожан. С сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом заехали посмотреть, что и как сделано регионом в подшефном населенном пункте. Много деток с мамами прогуливаются в этом прекрасном месте и благодарят жителей Нижнего Новгорода, которые все делают от души", - отметил Денис Пушилин. 

Александр Вайнберг подарил Денису Пушилину, Виктории Жуковой и командиру подразделения ЧВК "Вагнер" часы от губернатора Нижегородской области. В ответ прозвучали теплые слова благодарности.  

Также в рамках командировки Александр Вайнберг встретился с Правительством Запорожской области в Мелитополе и обсудил ситуацию и важные актуальные задачи для региона. 

Напомним, в середине мая прошлого года Нижегородская область взяла шефство над Харцызском – городом областного значения в центральной части Донецкой народной республики. Регион и Харцызск сотрудничают в реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, взаимодействия в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, здравоохранения, социальной отрасли, спорта, молодежной политики и ряда других.

Нижегородцы с самого начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса. При поддержке регионального отделения партии регулярно отправляются машины с гуманитарными грузами. Участие в сборе принимают депутаты "Единой России" всех уровней, активисты, волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Нижегородской области.

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Теги:
Военные Единая Россия СВО
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