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Общество

Глеб Никитин: "Для верующих Курбан-байрам – очень светлая дата, несущая в себе глубокий смысл"

28 июня 2023 09:06  [79] Общество

28 июня весь мусульманский мир отмечает один из главных праздников - Курбан-байрам. Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего.

Губернатор Глеб Никитин поздравил всех нижегородских мусульман с праздником.

"Этот день символизирует собой завершение хаджа – паломничества к святыням ислама. С давних времён людям было важно проделать путь, чтобы ощутить свою близость к ценностям веры, а также разделить эту радость с другими. Для верующих Курбан-байрам – очень светлая дата, несущая в себе глубокий смысл и помогающая хранить традиции. В праздничное время принято быть с самыми близкими людьми, принимать гостей. Такое общение в современном мире имеет не меньшее значение, чем в прошлые столетия", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Богатые традиции у праздника и в Нижегородской области. Веками здесь жили народы, исповедующие ислам, любящие родную землю. Сегодня мусульманская община активно участвует в развитии региона, способствует сохранению межнационального мира и согласия. У нас реализуется немало просветительских проектов, изучается богатое наследие прошлого", - рассказал глава региона.

"В праздник желаю всем верующим света и благополучия. Пусть в ваших семьях царят мир и добро, а рядом всегда будут любящие люди!" - сказал в заключение Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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