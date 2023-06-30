НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию начальника Управления спецсвязи по ПФО Сергея Логунова Общество

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию начальника Управления спецсвязи по ПФО Сергея Логунова.

Тема интернет-конференции: "Спецсвязь: безопасность информации, перспективы и задачи".

В рамках конференции начальник Управления специальной связи по ПФО Сергей Логунов ответит на вопросы читателей о перевозке уникальных грузов и секретной документации, нацпроекте "Производительность труда", перспективах и задачах ведомства.

Вопросы спикеру принимаются до 12 июля по ссылке.