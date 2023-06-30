Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
05 июля 2023 10:29  [109] Нижегородский военный суд приговорил к 5,5 годам колонии мобилизованного, дважды оставившего место службы
04 июля 2023 09:44  [364] Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе
03 июля 2023 19:01  [907] Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности
03 июля 2023 18:36  [593] Бывшая сотрудница УФНС России по Нижегородской области задержана за незаконное разглашение налоговой тайны
03 июля 2023 18:22  [416] Шестнадцатилетний мальчик утонул в Навашинском районе
03 июля 2023 13:46  [510] Мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде
03 июля 2023 13:07  [411] Директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове
02 июля 2023 16:29  [614] Мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда
30 июня 2023 18:04  [999] Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе
30 июня 2023 16:00  [677] Неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры
Происшествия

Нижегородский военный суд приговорил к 5,5 годам колонии мобилизованного, дважды оставившего место службы

05 июля 2023 10:29  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский военный суд приговорил к 5,5 годам колонии мобилизованного, дважды оставившего место службы. Об этом сообщается на сайте Нижегородского военного гарнизонного суда.

Согласно информации, 16 декабря 2022 года мобилизованный ефрейтор самовольно покинул военную часть и уехал домой, где был задержан военной комендатурой 24 декабря.

26 декабря он вновь не явился на военную службу. На этот раз его задержали только 11 февраля 2023 года.

В отношении военного было возбуждено уголовное дело по статье 337 ч. 2.1 и 5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

По совокупности преступлений подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что военный суд в Нижегородской области приговорил сержанта к четырем годам колонии за избиение рядового.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph