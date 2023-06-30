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Нижегородский военный суд приговорил к 5,5 годам колонии мобилизованного, дважды оставившего место службы. Об этом сообщается на сайте Нижегородского военного гарнизонного суда.
Согласно информации, 16 декабря 2022 года мобилизованный ефрейтор самовольно покинул военную часть и уехал домой, где был задержан военной комендатурой 24 декабря.
26 декабря он вновь не явился на военную службу. На этот раз его задержали только 11 февраля 2023 года.
В отношении военного было возбуждено уголовное дело по статье 337 ч. 2.1 и 5 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
По совокупности преступлений подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что военный суд в Нижегородской области приговорил сержанта к четырем годам колонии за избиение рядового.
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