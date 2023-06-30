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Политика

Нижегородец Павел Волков назначен главным федеральным инспектором по Удмуртской Республике

05 июля 2023 13:11  [3] Политика
Павел Волков

Павел Волков

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Нижегородец Павел Волков назначен главным федеральным инспектором (ГФИ) по Удмуртской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Как рассказал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, перед Павлом Волковым стоят задачи по развитию промышленности, обеспечению бесперебойной работы оборонных предприятий, предоставлению социальных гарантий работникам ОПК. 

Также на постоянном контроле ГФИ должна находиться реализация национальных проектов, ситуация на рынке труда, капитальный ремонт многоквартирных домов и предоставление жилья детям-сиротам. 

"У нас общие цели, поставленные главой государства, и по обеспечению социально-экономической стабильности, укреплению суверенитета и обороноспособности страны и, конечно же, по улучшению благополучия жителей. Будем работать вместе", – сказал новый главный федеральный инспектор.

Ранее сообщалось, что уроженец Нижегородской области Александр Анохин назначен первым замминистра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.

СПРАВКА:

Павел Волков родился 12 марта 1979 года в городе Горьком. В 2001 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. Кандидат юридических наук. 

Работал в нижегородском Минюстиции, Управлении Росреестра. С 2007 года входит в аппарат полпреда в ПФО. С 2013 по 2020 трудился федеральным инспектором по Кировской области департамента по взаимодействию с органами госвласти субъектов РФ и органами МСУ аппарата полпреда. До назначения в Удмуртскую Республику занимал пост главного федерального инспектора по Республике Марий Эл аппарата полпреда президента РФ в ПФО.

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