Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры планируют повысить до 5-10 тысяч рублей Общество

Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут вырасти с 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект о повышении штрафов уже поддержало российское правительство, сообщает телеканал "360". В ближайшее время документ поступит на рассмотрение в Госдуму.

Авторы законопроекта уверены, что эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах.

Предполагается увеличение штрафов и для должностных лиц - за уклонение от подписания договора техобслуживания и ремонте газового оборудования: до 100 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч рублей.

В марте 2023 года был принят закон, который обязывает жильцов подписать договор с той организацией, с которой сотрудничает УК. До этого они могли пользоваться услугами любой компании - и в итоге владельцы квартир не имели никаких соглашений, и газовое оборудование не проверялось годами.

Напомним, информационный проект "Газ в каждый дом" запустили в России. На портале можно будет прочитать комментарии экспертов, новости, статьи и полезную информацию по социальной догазификации. Кроме того, на сайте размещены материалы с инструкцией по подаче заявки в программе. Также возможно задать и свой вопрос по догазификации.