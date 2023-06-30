Свет и ГВС точечно отключили в семи районах Нижнего Новгорода 6 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 6 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: ул. Большая Печерская, 3, 5А; ул. Пискунова, 41, 45; ул. Ульянова, 26/11.

В Советском районе с 8:00 до 16:00 без света останутся жильцы домов по пр. Гагарина, 62, 64, 66; ул. Медицинской, 2а.

С 8:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться на ул. Надежды Сусловой в многоквартирных домах № 4/1,4/4, 6, 6/2, 9/1, 9/2, 11/1, 16/1, 16/3, 18, 22.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены ул. Ванеева, 11, 13, 15/34; ул. Невзоровых, 39а, 39, 41/11; ул. Ошарская, 68, 72; ул. Генкиной, 35, 37.

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся ул. Бориса Панина, 11а, 13, 13а, 15-20, 22, 24; Гаражный пер., 3; Высоковский пер., 2-7; Высоковский проезд, 3, 8, 10, 12; ул. Балахонова,4, 4А, 6, 8; ул. Балхашская, 11, 17, 20, 22а; ул. Родниковая, 56-84 (чет.), 79-95 (нечет.); ул. Савельевой, 4-8.

В Ленинском районе с 8:00 до 11:00 подача электроэнергии временно прекратится на ул. Гончарова, 21, 23, 25; ул. Сухопутную, 15, 17; ул. Усиевича, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23.

С 9:00 до 17:00 свет планируется отключить по адресам: ул. Героя Попова, 39, 39/1; пер. Ермака, 4-10; ул. Карповская, 1; ул. Порядковая, 2а.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останется ул. Коммунистическая - дома 17, 25, 27, 29, 33, 39, 41, 43/5, 25/13.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 на ул. Генерала Зимина в домах 2, 4, 12, 14 отключат горячую воду.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома по ул. Лунской: 35-59, 61-91 (нечет.), а с 9:00 до 17:00 - по ул. Новые Пески: 2б, 9, 10, 11б-19, 28-34а, 67а-72а, 75, 76, 77.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Гайдара,18; Южном шоссе, 28а, 28/1, 28/2.

В Московском районе запланировано отключение ГВС на ул. Шаляпина, 21, 24 с 9:00 до 15:00.