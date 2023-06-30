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Экономика

Экономисты предрекают повышение цен на товары после роста курса доллара

06 июля 2023 18:31  [237] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Ослабление курса российской валюты повлечёт за собой увеличение стоимости розничных товаров. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он отметил, что рост курса доллара сейчас обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, это изменение соотношений между экспортно-импортными операциями: в прошлом году Россия больше продавала, нежели приобретала, поэтому происходило значительное превышение поступления валюты. В настоящее время платёжный баланс постепенно сокращается.

Количество долларов уменьшилось, а потребность в валюте осталась - для приобретения различных товаров за рубежом, в том числе по параллельному импорту и для прямых поставок из дружественных нам стран.

Когда курс доллара по отношению к рублю высокий, в результате обменных операций бюджет в рублях собирает значительно больше.

Поэтому складываются те тенденции, которые влияют на изменение курса доллара в сторону его повышения. Но увеличение стоимости доллара негативным образом скажется на уровне инфляции.

Так, произойдёт рост цен на те товары, которые привозят из-за рубежа — одежду, бытовую технику, автомобили. И уровень инфляции будет расти по причине курсовых соотношений между рублем и долларом.

Экономисты сейчас не берутся прогнозировать, как быстро будет повышаться курс доллара по отношению к рублю.

"В своё время ряд экономистов в рамках косинусного заявления предполагали, что предел роста по текущему году может составлять 95 рублей за доллар. Но, как говорится, жизнь намного интереснее, чем любой прогноз. Поживём — увидим" - подчеркнул эксперт.

Александр Сафронов добавил, что в ближайшее время будет понятно, насколько эти скачки по отношению курса доллара к рублю являются устойчивой тенденцией, или же повышение является разовым, и курс замрёт на отметке 89-90 рублей за доллар.

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Теги:
Деньги экономика
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