Виртуальную соцкарту запустили в Нижегородской области

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Нижегородская область стала первым регионом, принимающих участие в эксперименте с виртуальной соцкартой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, виртуальную карту можно использовать как альтернативу пластиковой соцкарты для льготного проезда в общественном транспорте.
Для того, чтобы воспользоваться ей, необходимо приложить смартфон к терминалу оплаты в общественном транспорте Нижегородской области, где доступен льготный проезд.
Сейчас виртуальная соцкарта для доступна для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 14 до 18 лет, а также вынужденных переселенцев. Со временем этот перечень, как и число доступных льгот, будет расширен.
Дети-сироты смогут оплатить проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Для временных переселенцев оплата также доступна в пригородных электричках и канатной дороге.
Чтобы создать виртуальную соцкарту, нужно установить приложение MirPay на смартфон с операционной системой Android и возможностью бесконтактной оплаты. Далее необходимо ввести данные о карте в личном кабинете на портале "Госуслуги", выбрать из перечня положенные льготы и отправить заявку.
Отметим, что на стадии эксперимента документы для подтверждения права на льготный проезд необходимо иметь с собой.
Ранее сообщалось, что электронный сертификат для предоставления соцвыплат появится в Нижегородской области.
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