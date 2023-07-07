Фото:
Канатная дорога Нижний Новгород - Бор 11 и 12 июля будет работать с 9:00. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, сейчас канатная дорога работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Сегодня она будет открыта до 22:00.
Во вторник и среду канатная дорога будет работать с 9:00 до 22:00 без перерыва на регламентные работы.
Далее она продолжит работу в прежнем режиме с открытием в 6:45.
Напомним, в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.
Также ранее сообщалось, что более 214 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой "Нижний Новгород - Бор" в мае.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+