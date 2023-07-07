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Общество

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор 11 и 12 июля будет работать с 9:00

10 июля 2023 12:59  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор 11 и 12 июля будет работать с 9:00. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, сейчас канатная дорога работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Сегодня она будет открыта до 22:00.

Во вторник и среду канатная дорога будет работать с 9:00 до 22:00 без перерыва на регламентные работы.

Далее она продолжит работу в прежнем режиме с открытием в 6:45.

Напомним, в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.

Также ранее сообщалось, что более 214 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой "Нижний Новгород - Бор" в мае.

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Теги:
Канатная дорога
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