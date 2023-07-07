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Спорт

Проект "День с чемпионом" стартовал в Нижегородской области

11 июля 2023 17:01  [59] Спорт

Фото: Диана Удалова

В Нижегородской области стартовал проект "День с чемпионом". Его инициатором стал депутат фракции "Единой России" в Государственной Думе Юрий Станкевич. Основная цель проекта – это обмен опытом между начинающими и известными спортсменами.

Идея проекта родилась после проведения в Нижнем Новгороде юношеского турнира по дзюдо в декабре прошлого года, который поддержали более 100 спортсменов со всего региона.

Первая встреча детей с именитыми спортсменами в рамках проекта "День с чемпионом" прошла на одной из загородных баз отдыха в Городецком округе. Она объединила более 40 юных спортсменов с разных уголков Нижегородской области – Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова и других, а также воспитанников Таремского детского дома из Павловского округа.

"Ребята, которые делают первые шаги в спорте, посмотрят, каких успехов и как добились выдающиеся спортсмены, им расскажут о воспитании характера. Они поделятся своими навыками, которые необходимы человеку не только для достижения профессиональных высот в спорте, но и чтобы уверенно идти по жизни. Каждый человек знает, что в здоровом теле – здоровый дух. И мы с самого юного возраста, 3-5 лет, стараемся объяснять, что хорошие привычки трудно формируются, но с ними легко жить. Мы видим, как горят глаза детей, какой отклик получают такие встречи, поэтому планируем их проводить на постоянной основе", - рассказал Юрий Станкевич.

Ребята встретились с Заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и мастером спорта России по дзюдо Анастасией Коляденковой.

Анастасия Коляденкова порядка 10 лет входила в состав сборной России и представляла нашу страну на международной спортивной арене.

"Моя цель – передать свой опыт, все то, что я умею делать на татами, детишкам. У каждого ребенка свой путь в дзюдо. Для одних важно, чтобы их дети были заняты делом, а для других – это возможность заявить о себе, добиться высот в спорте. Дзюдо переводится как "гибкий путь к победе", и в жизни вот эта гибкость очень помогает. Спорт позволяет, прежде всего, воспитать хорошего человека. Это развивает целеустремленность, дисциплину, уверенность в себе и дает понять, что ты хочешь на самом деле", - поделилась спортсменка.

В свою очередь Дмитрий Труненков, который посвятил жизнь такому виду спорта как бобслей, поделился психологическими моментами в большом спорте.

"Сейчас дети только в начале своего большого спортивного пути, но, я уверен, каждый уже ставит перед собой амбициозные задачи. И мы должны делиться своим опытом с ними, рассказывать о своих ошибках, чтобы они учились на наших, а не делали свои. Спорт – это не всегда только победы, поэтому они должны уметь переживать поражения, об этом мы тоже говорим. Сегодня поделился и как готовиться к важным выступлениям. Они должны знать, что в жизни нужно много трудиться для достижения результата", - сказал Дмитрий Труненков.

Планируется, что следующая встреча в рамках проекта состоится уже осенью.

"В основе нашей работы лежит не результат в спорте, и именно гармонично развитая личность. И мы будем привлекать, как можно больше детей к нашему проекту. Для начинающих спортсменов – это новые знакомства и опыт. А для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, это приобщение к регулярным занятиям спортом. Для нас самое главное, чтобы все дети росли крепкими и были уверены в себе!" - отметил директор Школы единоборств Waza-Ari Дмитрий Потапов.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является  одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

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Теги:
Единая Россия Спорт
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