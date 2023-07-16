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Бизнес

"Теплоэнерго" начало реализацию концессионного соглашения по развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода

18 июля 2023 14:02  [1] Бизнес
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Около 40 млрд рублей вложит в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода АО "Теплоэнерго" в рамках концессионного соглашения, подписанного  правительством Нижегородской области, администрацией города и самим предприятием.

"Концессионное соглашение позволит АО "Теплоэнерго" проводить комплексную реконструкцию городских объектов и модернизировать их с использованием не только собственных, но и привлечённых финансовых источников. Планируемый объем вложений в теплоэнергетический комплекс по инвестиционным обязательствам в рамках концессии составит около 40 млрд рублей на срок 25 лет. Концессия не предусматривает роста тарифов сверх рекомендованного Региональной службой по тарифам", - отметили на предприятии.

Напомним, городская Дума города Нижнего Новгорода одобрила передачу теплоэнергетического комплекса в концессию АО "Теплоэнерго" в октябре 2022 года.

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Теги:
Теплоэнерго
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