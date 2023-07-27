Владимир Беспалов: "Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество услуг жителям Нижегородской области" Экономика

"Мы заслушали отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о деятельности регионального правительства за 2022 год. Каждого жителя нашего региона, бесспорно, волнует развитие социальной сферы, здравоохранения и образования. Вопросам жилищно-коммунального хозяйства в докладе также было уделено серьезное внимание. Одной из главных тем стала модернизации коммунальной инфраструктуры, которая нуждается в обновлении", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов, комментируя отчет губернатора перед депутатами.

"4,8 миллиарда рублей, которые потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, станут огромным подспорьем в работе по улучшению качества предоставляемых услуг. Это 181 километр сетей водоснабжения, 131 километр сетей теплоснабжения, 61 километр водоотведения. Это большие цифры. Будут построены шесть дополнительных источников теплоснабжения и система водоочистки. Благодаря такому поступательному движению мы сможем значительно улучшить состояние коммунальной инфраструктуры в регионе", - продолжил депутат.

"Еще один важный вопрос — газификация. Это большой прорыв в развитии газотранспортной системы. Сейчас уровень газификации населения региона составляет 82,4%. К 2026 году планируется выполнить работы по газификации шести наших северных районов, благодаря чему уровень газификации приблизится к ста процентам. Эти планы уже заложены, и депутаты Законодательного собрания будут активно участвовать в их реализации", - подчеркнул Владимир Беспалов.

Напомним, 27 июля 2023 года губернатор Глеб Никитин выступил с традиционным отчетом за 2022 год перед депутатами Заксобрания.