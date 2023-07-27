Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
28 июля 2023 10:38  [32] Владимир Беспалов: "Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество услуг жителям Нижегородской области"
28 июля 2023 09:26  [103] Александр Шаронов: "Нижегородская область стала лидером по привлечению федеральных финансовых ресурсов"
27 июля 2023 19:02  [234] Volkswagen продал бизнес в России за 125 млн евро
27 июля 2023 14:16  [219] Депутаты ЗСНО одобрили выделение дополнительных средств на достройку ЖК "Новинки Smart City"
27 июля 2023 13:58  [282] Частичная замена троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность нижегородской маршрутной сети на 31%
27 июля 2023 13:34  [220] Льготные займы на сумму 12,8 млрд рублей в 2022 году получили 36 предприятий Нижегородской области
27 июля 2023 12:53  [302] Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями
27 июля 2023 12:09  [272] Консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом
27 июля 2023 11:34  [274] Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9% за первое полугодие 2023 года
27 июля 2023 11:23  [342] Экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8%
Экономика

Владимир Беспалов: "Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество услуг жителям Нижегородской области"

28 июля 2023 10:38  [32] Экономика

"Мы заслушали отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о деятельности регионального правительства за 2022 год. Каждого жителя нашего региона, бесспорно, волнует развитие социальной сферы, здравоохранения и образования. Вопросам жилищно-коммунального хозяйства в докладе также было уделено серьезное внимание. Одной из главных тем стала модернизации коммунальной инфраструктуры, которая нуждается в обновлении", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов, комментируя отчет губернатора перед депутатами.

"4,8 миллиарда рублей, которые потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, станут огромным подспорьем в работе по улучшению качества предоставляемых услуг. Это 181 километр сетей водоснабжения, 131 километр сетей теплоснабжения, 61 километр водоотведения. Это большие цифры. Будут построены шесть дополнительных источников теплоснабжения и система водоочистки. Благодаря такому поступательному движению мы сможем значительно улучшить состояние коммунальной инфраструктуры в регионе", - продолжил депутат.

"Еще один важный вопрос — газификация. Это большой прорыв в развитии газотранспортной системы. Сейчас уровень газификации населения региона составляет 82,4%. К 2026 году планируется выполнить работы по газификации шести наших северных районов, благодаря чему уровень газификации приблизится к ста процентам. Эти планы уже заложены, и депутаты Законодательного собрания будут активно участвовать в их реализации", - подчеркнул Владимир Беспалов.

Напомним, 27 июля 2023 года губернатор Глеб Никитин выступил с традиционным отчетом за 2022 год перед депутатами Заксобрания.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph