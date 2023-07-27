Игорь Норенков: "Отечественная продукция должна быть в приоритете при реализации инвестпроектов" Экономика

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

На внеочередном заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма депутаты рассмотрели проект изменений в федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации".

Законопроектом предлагается закрепить инструменты стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

Документом предусматривается введение системы цифровых паспортов промышленной продукции для создания единой идентификации однотипных товаров, работ и услуг. Это позволит объединить разрозненную классификацию и описание ресурсов, обобщать информацию и обеспечить развитие сопутствующих сервисов для пользователей.

Введение системы цифровых паспортов промышленной продукции также позволит аккумулировать информацию о самых необходимых мерах поддержки как для российских промышленников, так и их заказчиков, работающих в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Кроме того, законопроектом предусмотрено использование логотипа государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Он представляет собой идентификацию продукции по QR-коду и позволяет знакомиться с информацией о продукции в ГИСП, его техническими характеристиками и данными об уровне ее локализации.

"В современных условиях отечественная промышленная продукция должна стать приоритетной при реализации инвестпроектов с господдержкой. Создание основы для обеспечения устойчивого спроса позволит сформировать долгосрочные программы научно-технического развития и повысить конкурентоспособность российской продукции", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.