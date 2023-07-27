Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Кинопоказы под открытым небом в августе
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2023 13:48  [25] Реверсивное движение введут на М-7 возле деревни Ветчак с 7 по 11 августа
04 августа 2023 13:37  [44] Нижегородцы получают первые подарки в рамках акции "Собери ребенка в школу"
04 августа 2023 13:32  [52] Андрей Тарасов провел стратсессию по развитию Нижегородского района
04 августа 2023 13:14  [62] Вознаграждения за сообщения о пьяных водителях в мае-июне получили 18 нижегородцев
04 августа 2023 12:40  [97] Наталья Приписнова: наставник для молодых специалистов на АПЗ
04 августа 2023 12:22  [112] Татьяна Скоробогатова: "Люди, которые непосредственно живут на территории, знают, что важно именно для них в первую очередь"
04 августа 2023 12:05  [159] Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
04 августа 2023 11:56  [144] Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок
04 августа 2023 11:44  [138] Несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью
04 августа 2023 11:38  [128] Карим Ибрагимов: "При выработке стратегических решений нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, населения"
Общество

Наталья Приписнова: наставник для молодых специалистов на АПЗ

04 августа 2023 12:40  [97] Общество
Фото: Наталья Глазунова

Фото: Наталья Глазунова

Наталья Приписнова, контролер измерительных приборов и специального инструмента службы метрологии АО "АПЗ", в настоящее время работает наставником для молодых специалистов.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, за восемь лет работы на предприятии Наталья освоила профессию на отлично. 

В службе метрологии Арзамасского приборостроительного завода трудится более 80 сотрудников.  По словам главного метролога Ивана Демчука, метрология – наука точная, каждая ошибка может привести к браку на производстве, а этого допустить нельзя.

В 2022 году на предприятие пришло много новичков, за каждым был закреплен наставник. На данный момент ни одно учебное заведение не готовит специалистов по метрологии. Поэтому через школу наставничества должен пройти каждый новый сотрудник службы.  

Наталья – дважды наставник, первая ее ученица Екатерина Панькив, уже специалист службы метрологии, самостоятельно трудится, имеет 4 разряд. А недавно ее подопечной стала Екатерина Павлова. 

"Мы быстро нашли общий язык, – рассказывает Екатерина. – Первые дни я была похожа на первоклассницу, которая по пятам следует за Натальей. Я знакомилась с теоретическими материалами, ГОСТами, ОСТами. Затем под руководством моего наставника приступила к практике. Узнала, какой эталон следует использовать в работе, для чего нужно то или иное средство измерения, как правильно оформлять документацию. Профессия для меня новая, много узнала интересного, полезного. Стараюсь держать руку на пульсе, постоянно что-то изучаю. В метрологии без этого нельзя, так как появляются новые средства измерения, методики поверки (калибровки), и я как контролер должна знать, как их применять в работе". 

"Новичку обязательно нужен наставник, чтобы не потеряться в профессии, – говорит Наталья Приписнова. – Это очень ответственно. От того, как ты передаешь знания, заинтересуешь молодого работника, доступно объяснишь материал, зависит, захочет ли он потом остаться на предприятии и развиваться дальше".

"Наставник должен быть образованным, коммуникабельным, требовательным и к себе, и к тому, кому передает знания, – говорит Иван Демчук. – Когда новый человек приходит на завод, он растерян, может быть, даже напуган теми сложностями, которые стоят перед ним. Именно наставник настраивает его на позитив, помогает войти в профессию и длительное время ведет, помогает в работе". 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph