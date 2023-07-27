Наталья Приписнова: наставник для молодых специалистов на АПЗ Общество

Фото: Наталья Глазунова

Наталья Приписнова, контролер измерительных приборов и специального инструмента службы метрологии АО "АПЗ", в настоящее время работает наставником для молодых специалистов.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, за восемь лет работы на предприятии Наталья освоила профессию на отлично.

В службе метрологии Арзамасского приборостроительного завода трудится более 80 сотрудников. По словам главного метролога Ивана Демчука, метрология – наука точная, каждая ошибка может привести к браку на производстве, а этого допустить нельзя.

В 2022 году на предприятие пришло много новичков, за каждым был закреплен наставник. На данный момент ни одно учебное заведение не готовит специалистов по метрологии. Поэтому через школу наставничества должен пройти каждый новый сотрудник службы.

Наталья – дважды наставник, первая ее ученица Екатерина Панькив, уже специалист службы метрологии, самостоятельно трудится, имеет 4 разряд. А недавно ее подопечной стала Екатерина Павлова.

"Мы быстро нашли общий язык, – рассказывает Екатерина. – Первые дни я была похожа на первоклассницу, которая по пятам следует за Натальей. Я знакомилась с теоретическими материалами, ГОСТами, ОСТами. Затем под руководством моего наставника приступила к практике. Узнала, какой эталон следует использовать в работе, для чего нужно то или иное средство измерения, как правильно оформлять документацию. Профессия для меня новая, много узнала интересного, полезного. Стараюсь держать руку на пульсе, постоянно что-то изучаю. В метрологии без этого нельзя, так как появляются новые средства измерения, методики поверки (калибровки), и я как контролер должна знать, как их применять в работе".

"Новичку обязательно нужен наставник, чтобы не потеряться в профессии, – говорит Наталья Приписнова. – Это очень ответственно. От того, как ты передаешь знания, заинтересуешь молодого работника, доступно объяснишь материал, зависит, захочет ли он потом остаться на предприятии и развиваться дальше".

"Наставник должен быть образованным, коммуникабельным, требовательным и к себе, и к тому, кому передает знания, – говорит Иван Демчук. – Когда новый человек приходит на завод, он растерян, может быть, даже напуган теми сложностями, которые стоят перед ним. Именно наставник настраивает его на позитив, помогает войти в профессию и длительное время ведет, помогает в работе".