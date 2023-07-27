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Бизнес

"Волгаэнерго" вошла в состав регионального объединения работодателей Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей

17 августа 2023 11:13  [348] Бизнес
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

16 августа на общем собрании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей объявлено о приеме в объединение ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп). Свидетельство о вступлении руководителю компании Виталию Гаврюшенко вручил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

Вступление "Волгаэнерго" в состав регионального объединения работодателей Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей позволит предприятию участвовать в обсуждениях профильных рабочих групп, выстраивать конструктивный диалог с промышленным блоком, давать свои предложения по усовершенствованию законодательства в сфере энергетики, генерировать идеи и обмениваться мнением с профессиональным сообществом. 

В настоящее время Ассоциация и входящие в нее объединения работодателей на добровольной основе объединяют более 400 предприятий, вузов, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, кредитно-финансовых и иных организаций Нижегородской области. Основной деятельностью НАПП является координация усилий сообщества промышленников с целью развития промышленного потенциала Нижегородской области и в целом роста региональной экономики.

"Для нас это важное событие, потому что НАПП объединяет профессионалов. Войти в состав Ассоциации почетно. Ведь "Волгаэнерго" - одно из ведущих предприятий в регионе, работающее в области энергетики и обеспечивающее нижегородцев теплом и водой. Уверен, что наш опыт и знания могут быть полезными и внесут свой вклад в улучшение деловой среды в регионе", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

НАПП создана в 1989 году, с 1992 года действует в статусе Нижегородского регионального отделения РСПП и способствует реализации решения Российского союза промышленников и предпринимателей в регионе.

В конце апреля 2023 года руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков был избран Председателем Кондиционного совета отделений РСПП в Сибирском Федеральном округе.

 

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Теги:
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