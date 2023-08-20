Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2023 10:38  [96] Нижегородские НКО могут принять участие в ежегодной премии "Золотой кот"
26 августа 2023 09:05  [118] Олег Лавричев: "Парк "Швейцария" – это современное, уютное, красивое и наполненное разными активностями общественное пространство"
25 августа 2023 18:39  [468] Масштабное благоустройство пройдет в Балахне к 550-летию города
25 августа 2023 18:24  [265] Женское лидерство обсудили на площадке Международного форума "Большая Евразия. Молодежь" в Нижнем Новгороде
25 августа 2023 18:11  [264] Четыре площадки КРТ в Нижнем Новгороде выставят на торги до конца года
25 августа 2023 17:55  [316] Стоимость базового набора школьных товаров осталась на уровне 2022 года
25 августа 2023 17:36  [524] Две гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде
25 августа 2023 17:12  [351] Агроиндустриальный парк предложено создать в Нижегородской области
25 августа 2023 16:24  [293] Подрядчик завершил строительные работы на Южном обходе Арзамаса
25 августа 2023 16:15  [218] Новый аппарат УЗИ-диагностики поступил в Сокольскую ЦРБ по нацпроекту
Общество

Нижегородские НКО могут принять участие в ежегодной премии "Золотой кот"

26 августа 2023 10:38  [96] Общество

Восьмая по счету премия организована Ассоциацией фандрайзеров и призвана наградить создателей лучших благотворительных и социальных проектов. К участию приглашаются все нижегородские НКО, вне зависимости от сферы деятельности, за исключением политических и религиозных.

Отмечается, что желающие участвовать должны работать более года и иметь опыт привлечения средств. Также действует ограничение: одна заявка на одну номинацию по проектам с 1 сентября 2022 года по 14 августа 2023 года.

Заявки принимаются до 20.00 20 сентября 2023 года, по ссылке: https://золотойкот.рф.

Лучшие проекты будут выбраны в следующих номинациях: "Лучшее фандрайзинговое событие офлайн", "Лучшая фандрайзинговая кампания", "Лучшее событие с использованием технологии волонтёрского фандрайзинга"(Партнер номинации - платформа ДОБРО.РФ) и "Прорыв года".

Также награды будут присуждаться в специальных номинациях от партнёров премии: "Три лучших фандрайзинговых Telegram-канала НКО" (Миксплат), "Лучшая социальная кампания ВКонтакте" (ВКонтакте) и специальный приз "Лучший краудфандинговый проект на Planeta.ru" (Planeta.ru).

В каждой основной номинации победителям будут присуждаться две премии: НКО с годовым бюджетом до 20 млн рублей - статуэтки "Малый Золотой кот", а с годовым бюджетом свыше 20 млн рублей – "Большой Золотой кот". Церемония награждения состоится 16 ноября 2023 года в коворкинг-центре НКО в Москве.

Консультации по условиям участия и заполнению заявок можно получить по электронной почте: af@fund-raising.ru.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность Конкурсы Премия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph