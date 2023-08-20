Нижегородские НКО могут принять участие в ежегодной премии "Золотой кот" Общество

Восьмая по счету премия организована Ассоциацией фандрайзеров и призвана наградить создателей лучших благотворительных и социальных проектов. К участию приглашаются все нижегородские НКО, вне зависимости от сферы деятельности, за исключением политических и религиозных.

Отмечается, что желающие участвовать должны работать более года и иметь опыт привлечения средств. Также действует ограничение: одна заявка на одну номинацию по проектам с 1 сентября 2022 года по 14 августа 2023 года.

Заявки принимаются до 20.00 20 сентября 2023 года, по ссылке: https://золотойкот.рф.

Лучшие проекты будут выбраны в следующих номинациях: "Лучшее фандрайзинговое событие офлайн", "Лучшая фандрайзинговая кампания", "Лучшее событие с использованием технологии волонтёрского фандрайзинга"(Партнер номинации - платформа ДОБРО.РФ) и "Прорыв года".

Также награды будут присуждаться в специальных номинациях от партнёров премии: "Три лучших фандрайзинговых Telegram-канала НКО" (Миксплат), "Лучшая социальная кампания ВКонтакте" (ВКонтакте) и специальный приз "Лучший краудфандинговый проект на Planeta.ru" (Planeta.ru).



В каждой основной номинации победителям будут присуждаться две премии: НКО с годовым бюджетом до 20 млн рублей - статуэтки "Малый Золотой кот", а с годовым бюджетом свыше 20 млн рублей – "Большой Золотой кот". Церемония награждения состоится 16 ноября 2023 года в коворкинг-центре НКО в Москве.

Консультации по условиям участия и заполнению заявок можно получить по электронной почте: af@fund-raising.ru.