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Общество

Афиша экологических мероприятий Нижегородской области доступна на платформе Ecowiki.ru

27 августа 2023 10:43  [1] Общество

Афиша экологических мероприятий Нижегородской области доступна на платформе Ecowiki.ru. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Интернет-ресурс посвящён экологическим акциям в конкретном регионе. Здесь можно ознакомиться с местными лидерами экологических проектов, получить ответ на свой вопрос от эксперта в "зеленой" сфере и узнать все об экологичном образе жизни.

На главной странице размещаются материалы для экоактивистов, экологических волонтеров, экспертов и людей, которые хотят погрузиться в экологическую повестку.

Поисковая строка позволяет ввести любой запрос на тему экологии и посмотреть экспертные статьи, вебинары, бесплатные онлайн-курсы и марафоны, сообщества в социальных сетях с информацией по заданной теме.

"Вопрос эксперту" – форма, в которой можно задать одному из экспертов платформы любой вопрос о городской экологии, воде, воздухе, сохранении биоразнообразия, экологическом волонтёрстве и др.

"Эксперты" – база профессионалов в "зелёных" сферах, которые готовы отвечать на вопросы пользователей в соответствующем разделе. С помощью платформы они повышают свой авторитет в экологическом сообществе. По кнопке "Предложить эксперта" в эту базу можно добавить себя или знакомого эксперта с его согласия.

"Эколидеры" – база контактов руководителей региональных и федеральных экологических проектов. С помощью платформы они могут находить новых единомышленников и партнеров. По кнопке "Предложить эколидера" в эту базу можно добавить себя или знакомого экоактивиста с его согласия.

"Сообщества" – база сообществ российских экологических организаций и проектов в социальных сетях. Пользователь может настроить фильтр по своему региону, найти интересные для него инициативы и вступить в их сообщества, чтобы следить за их новостями и деятельностью. По кнопке "Предложить сообщество" в базу можно добавить новые группы "ВКонтакте" или в "Одноклассниках", Telegram-каналы.

Карта Ecowiki.ru – афиша экологических мероприятий в регионах России от мастер-классов по поделкам из вторсырья и экоуроков до крупных акций по раздельному сбору отходов и экологических конференций. По кнопке "Добавить мероприятие на карту" можно рассказать о своем мероприятии и привлечь участников с помощью рассылки от Ecowiki.ru по активистам региона.

Если пользователи хотят увидеть материалы только по конкретной "зеленой" теме, они могут выбрать нужную в облаке тегов в верхней части главной страницы платформы.
Также можно следить за последними событиями и акциями в разделе "Новости", читать свежие статьи об экологичном образе жизни в разделе "Актуальное" и поддержать проект пожертвованием с помощью соответствующей кнопки на главной странице.

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Теги:
Экология
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