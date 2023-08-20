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Общество

День клиента прошел в офисах Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс"

28 августа 2023 13:50  [69] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента в своих офисах в Дзержинске и Кстово. На вопросы посетителей отвечали директор филиала Светлана Жаркова, руководитель управления клиентского сервиса Светлана Быстрова и руководитель отдела по работе с обращениями управления клиентского сервиса Елена Целяпина.

В ходе таких встреч каждый желающий может получить ответ на свой вопрос непосредственно от руководства филиала. Большинство клиентов интересовали вопросы начисления платы за отопление и горячую воду, передачи показаний счетчиков и работы общедомовых приборов учета тепла и горячей воды. Кроме этого, руководители компании отвечали на вопросы, связанные с уточнением данных о площадях жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах Дзержинска и Кстовского муниципального округа. Посетителям рассказывали, что сведения поступают из Единого государственного реестра недвижимости и используются для расчёта размера платы за жилищно-коммунальные услуги, сверка проводится в автоматизированном режиме. Если данные в технической документации на квартиру со сведениями ЕГРН не совпадают, то клиентам рекомендуют обратиться в подразделения Росреестра или МФЦ для исправления площади квартиры. 

"Встречаясь с клиентами, непосредственно от них узнаю, какие вопросы их преимущественно интересуют, выясняю их мнение о работе офисов, о дистанционных сервисах. Получая обратную связь, компания корректирует свою работу, чтобы создать еще более комфортные условия обслуживания. Уверена, что такие встречи важны и для наших клиентов. Мы и в дальнейшем планируем проводить Дни клиента на регулярной основе", - говорит директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова. 

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Теги:
Т Плюс
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