Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2023 18:48  [43] Новые правила по обращению с отходами электроники введены в России
01 сентября 2023 18:32  [63] Нижегородская детская художественная школа №1 возобновила работу после ремонта
01 сентября 2023 18:15  [75] Новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября
01 сентября 2023 18:02  [79] "Автобан" готовит к открытию 4 этап трассы М-12
01 сентября 2023 17:45  [84] Школа в селе Ковригино Городецкого округа открылась 1 сентября после капремонта
01 сентября 2023 17:21  [99] "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране
01 сентября 2023 17:12  [114] Возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода
01 сентября 2023 16:42  [118] Спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске
01 сентября 2023 16:20  [135] Условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов упростили в России
01 сентября 2023 16:04  [239] Планировка территории под новый мост через Оку утверждена в Нижнем Новгороде
Общество

"Автобан" готовит к открытию 4 этап трассы М-12

01 сентября 2023 18:02  [79] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

Торжественное открытие движения на четвертом этапе скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" намечено на 7 сентября.

Как сообщили в ДСК "Автобан", в настоящее время идут последние приготовления к этому важному событию.

Отмечается, что работы носят локальный характер: в частности, ведется устройство асфальтобетонных покрытий на площадках локальных очистных сооружений, трансформаторных подстанций.

Также идет благоустройство на многофункциональных зонах, с перспективным открытием автокемпингов, автозаправок и другой дорожной инфраструктуры.

Завершается установка барьерного ограждения на обочинах.  

После сдачи объекта компания продолжит восстановление около 30 км региональных дорог в Навашинском и Арзамасском районе, а также в Мухтолово.

Как сообщалось ранее, основные дорожные работы завершились на 4 этапе трассы М-12.

Напомним, что приемочные испытания успешно завершились на вантовом мосту через Оку на трассе М-12.

Российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph