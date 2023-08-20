"Автобан" готовит к открытию 4 этап трассы М-12 Общество

Фото: “Автобан”

Торжественное открытие движения на четвертом этапе скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток" намечено на 7 сентября.

Как сообщили в ДСК "Автобан", в настоящее время идут последние приготовления к этому важному событию.

Отмечается, что работы носят локальный характер: в частности, ведется устройство асфальтобетонных покрытий на площадках локальных очистных сооружений, трансформаторных подстанций.

Также идет благоустройство на многофункциональных зонах, с перспективным открытием автокемпингов, автозаправок и другой дорожной инфраструктуры.

Завершается установка барьерного ограждения на обочинах.

После сдачи объекта компания продолжит восстановление около 30 км региональных дорог в Навашинском и Арзамасском районе, а также в Мухтолово.

Как сообщалось ранее, основные дорожные работы завершились на 4 этапе трассы М-12.

Напомним, что приемочные испытания успешно завершились на вантовом мосту через Оку на трассе М-12.

Российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.