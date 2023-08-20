Дефицит свинины и рост цен на неё прогнозируют в России из-за вируса АЧС

Многие нижегородцы успели отметить, что ценники на свинину значительно подросли. Более того, российские фермеры предупредили о грядущем дефиците свинины в стране и дальнейшем росте цен на неё как минимум на 10-20%.
Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России назвал данную ситуацию очень серьёзной, поскольку речь идёт о продовольственной безопасности России.
Как пояснила председатель Аграрной партии России Ольга Башмачникова в интервью телеканалу "360", это может быть связано с африканской чумой свиней (АЧС) и рядом других причин.
"Возможности экспорта сейчас ограничены, снизились объемы. Кроме того, себестоимость подорожала. Поэтому, наверное, это всё приводит к росту цен", — отметила эксперт.
Стоит отметить, что в российских розничных магазинах по ряду регионов появилось мясо и продукция из него, зараженные вирусом АЧС. В сентябре зарегистрировали около 10 случаев сбыта заражённой свинины. Россельхознадзор уже начал изымать товар из торговых точек.
Напомним, на территории Воскресенского района района действует карантин по африканской чуме свиней. - распространителями заболевания стали дикие кабаны. Властями было принято решение об изъятии домашний свиней в деревнях Бараниха, Звягино, Лалакино, Борисовка и Урубково.
Ранее АЧС обнаружили в Шарангском и Семёновском районах.
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. Cледует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.
Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.
СПРАВКА:
Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.
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