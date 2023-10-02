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Культура и отдых

Выставка собак и кошек "Зоомир" пройдёт на Нижегородской ярмарке в выходные

19 октября 2023 11:42  [2] Культура и отдых
Выставка собак и кошек Зоомир пройдёт на Нижегородской ярмарке в выходные

Выставка собак и кошек Зоомир пройдёт на Нижегородской ярмарке в выходные

В эти выходные - 21 и 22 октября - в павильонах Нижегородской ярмарки пройдёт традиционная специализированная выставка "Зоомир" (0+).

Нижегородцы смогут посетить монопородные выставки собак, где будут представлены лучшие представители таких пород, как: американская акита, бишон фризе, веймаранер, кавалер кинг чарльз спаниель, ленбергер, папийон/фален, русский той, ризеншнауцер, тибетский мастиф, чау чау, японский хин, бульдог и французский бульдог, пудель, сенбернар, цвергшнауцер, немецкий дог, сиба, немецкий шпиц.

Также запланировано шоу кошек и выставка-продажа котят разных пород.

Посетители выставки смогут приобрести корма и добавки, лакомства, игрушки, одежду и аксессуары, средства гигиены и ухода за животным.

Время работы: с 21 по 22 октября с 10.00 до 18.00. Вход по билетам. Подробное расписание - по ссылке.

Кроме того, в выходные на Ярмарочной площади для всех желающих подготовлены развлечения. В домиках можно попробовать сыры, городецкие пряники, выбрать самый красивый леденец или шоколадный сувенир, взять кофе с собой и приобрести авторские сувениры, украшения и предметы декора.

Дети и взрослые могут прокатиться на карусели, а с 16:00 до 20:00 - принять участие в посиделках у печи.

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Теги:
Выставка Животные Ярмарка
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