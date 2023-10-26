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Общество

Семь нижегородских проектов претендуют на туристическую премию Russian Traveler

07 ноября 2023 15:35  [38] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Семь нижегородских проектов претендуют на туристическую премию Russian Traveler. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, от региона были номинированы ярмарочные пирожки "на один укус", Казаковская филигрань, Заповедные кварталы, озеро Тосканка, экотропа "Копорье", экскурсии на "Валдаях" и День молодежи в Нижнем Новгороде.

"Если что-то из этого вы пробовали, где-то бывали и вам понравилось, то самое время поддержать!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Проголосовать за нижегородские проекты можно до 10 ноября по ссылке.
 
Напомним, в 2022 году Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards.

Также в прошлом году Пакгаузы в Нижнем Новгороде победили в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards.

Кроме того, Пакгаузы стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини" и победили в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards.

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Теги:
Конкурсы Туризм
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