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Бизнес

Нижекгородское АО "РУМО" на 45 процентов увеличит скорость производства благодаря нацпроекту

23 ноября 2023 15:17  [2] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское АО "РУМО" на 45 процентов увеличит скорость производства двигателей благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

Как рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов, на предприятии уже работают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), идет процесс внедрения бережливых технологий и обучения им сотрудников.

Завод специализируется на разработке и производстве различного типа двигателей, которые используются в промышленности и ресурсодобывающей сфере.

По словам Максима Черкасова, выполненный экспертами ФЦК аудит рабочего процесса выявил возможности для сокращения времени работы на выбранном участке более чем на 45 процентов.

"В качестве пилотного потока рабочая группа экспертов ФЦК и специалистов предприятия выбрала изготовление специального укрытия газопоршневой электростанции для условий Крайнего Севера. На этот вид продукции у предприятия сейчас большой спрос от крупных заказчиков, и компания планирует в следующем году увеличить его долю в выручке до 80 процентов", - отметил министр.

Старший руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев рассказал об оптимизации производственных процессов. В том числе, эксперты ФЦК разработали оптимальную схему движения деталей на сварочно-заготовительном участке, благодаря чему удалось сократить время изготовления детали на 33 процента - с 560 до 388 часов.

Генеральный директор АО "РУМО Групп" Олег Бессонов отметил масштабную реорганизацию, проведенную на нижегородском предприятии за последние несколько лет. В частности, завод получил новую стратегию и новую концепцию развития, в которую отлично вписались мероприятия по внедрению бережливого производства и проектного управления.  

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют 245 компаний.

Ранее сообщалось, что завод "Нижегородский теплоход" увеличил на треть выработку благодаря участию в нацпроекте.

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Теги:
Нацпроект Промышленность
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