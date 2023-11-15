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Как провести ликвидацию компании без выездной налоговой проверки

28 ноября 2023 11:26  [42]

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Налоговый кодекс РФ допускает проведение выездной налоговой проверки при ликвидации ООО. Вне зависимости от того, когда состоялась предыдущая налоговая проверка, налоговики могут проверить деятельность компании за предшествующие три года.

Будет ли введена проверка ООО при ликвидации?

Налоговая проверка ООО при ликвидации возможна, но не обязательна. Решение о проведении проверочных мероприятий выносит руководитель ИФНС. В основе такого решения чаще всего лежат подозрения о том, что компания в ходе деятельности недоплатила налоги и проверка перед ликвидацией – последний шанс взыскать долги.

По каким критериям налоговики могут подозревать ООО в неуплате налогов:

  • Сделки с подозрительными юридическими лицами. К их числу ИФНС причисляет фирмы, которые не имеют офиса, сотрудников и других признаков реальной деятельности.
  • Разрыв по НДС. Если при покупке товаров или услуг заказчик принимает к вычету НДС, а продавец его не отражает в отчетных документах и не уплачивает, то налоговая фиксирует разрыв по данному налогу.
  • Низкий уровень налоговой нагрузки. Налоговики имеют возможность отслеживать средний уровень по уровню отчисляемых налогов по всем компаниям в субъекте РФ. Фирмы, чьи налоги существенно ниже среднего уровня, попадают в число подозреваемых в неуплате.
  • Уровень рентабельности. Низкая рентабельность может свидетельствовать о сокрытии доходов.
  • Рост расходов превышает рост доходов. Траты должны расти пропорционально выручке, иначе фирму могут заподозрить в сокрытии доходов.

Эти и ряд других критериев могут служить косвенными признаками того, что фирма ведет нечистую бухгалтерию и скрывает доходы. Решение в пользу проведения выездной проверки перед ликвидацией принимается чаще всего по совокупности признаков.

Как избежать налоговой проверки перед ликвидацией ООО?

Ликвидация бизнеса с высокими оборотами – неординарная ситуация, которая точно привлечет внимание налоговой инспекции. Собственники редко закрывают успешные бизнес-проекты. Чаще их продают или передают в управление.

Ликвидация в большей мере удел «умирающих» фирм. Поэтому проводить ликвидацию лучше всего только после 2-3 лет сдачи нулевой отчетности. В этом случае ИФНС увидит, что проведение выездной проверки нецелесообразно, так как проверка затрагивает только 3 года перед ликвидацией.

О том какие еще подводные камни ожидают собственников при ликвидации ООО - читайте на сайте юридической компании, например https://ucs15.ru/.

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