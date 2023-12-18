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Культура и отдых

Пацаны не опаздывают: режиссер Жора Крыжовников завершил работу над восьмым эпизодом сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

20 декабря 2023 15:22  [492] Культура и отдых

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Чтобы финальный эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) вышел в ранее запланированный день — 21 декабря 2023 года — режиссер Жора Крыжовников и его команда последние дни работали фактически круглосуточно. Актуальная авторская версия финальной серии станет доступна в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START утром 21 декабря — информация о конкретном времени будет размещена на карточке сериала.

Ранее в своем видеообращении режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарёв сообщали, что в связи с большим объемом работ для того, чтобы сделать финал истории "круче, острее и эмоциональнее", выход восьмой серии вынужденно состоится позднее. Но вдохновленная огромной поддержкой зрителей команда Жоры Крыжовникова и продюсера Галины Стрижевской в сжатые сроки, буквально за несколько дней, выполнила тот объем работ, на который обычно уходит две недели.

"Слово пацана. Кровь на асфальте" — 8-серийная драма из линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production, "НМГ Студией" и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года, на телеканале НТВ проект выйдет в 2024 году.

Трейлер: https://youtu.be/6jw7j1FEx80 

События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими "улицами" и совместные выезды за добычей, дискотеки с узнаваемыми хитами, видеосалоны с "Рэмбо" и "Робокопом", первая любовь и первые потери, верность и предательство сливаются в историю о потерянном поколении и 80-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга?

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком" 

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Теги:
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