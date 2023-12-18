Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России

ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц, подтвердив качество своих цифровых сервисов. Рейтинг подготовлен на базе исследования Mobile Banking Rank 2023, которое провело агентство Markswebb, и оценивает функциональность и эффективность мобильных приложений российских банков по более чем 1,5 тысячам показателей с точки зрения продуманной, удобной навигации и скорости получения банковских услуг в цифровых каналах.

Согласно исследованию, ПСБ сохраняет лидерские позиции благодаря значительному расширению функционала цифровых каналов за последний год, качественному развитию сервисов, ускоряющих для клиентов оформление банковских, страховых и инвестиционных услуг, предоставлению возможностей управлять лимитами по операциям, быстро находить необходимые платежи в истории операций и проч.

"От цифровой зрелости кредитных организаций зависит качество сервиса, безопасность и скорость предоставления финансовых услуг, поэтому люди все больше ценят технологичность своего банка. Разработка цифровых продуктов, учитывающих потребности и привычки каждого клиента, - одна из приоритетных задач ПСБ. В этом году мы продолжили работу по качественному развитию востребованных в дистанционных каналах сервисов, и оценка экспертов Markswebb подтверждает эффективность нашей стратегии", - отметил Константин Хайсанов, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.

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