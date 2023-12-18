Почему телефон стал плохо ловить интернет?

Иногда абоненты сталкиваются с ситуацией, когда в телефоне пропадает интернет или скорость соединения становится слишком низкой, чтобы даже загрузить страницу в браузере. Причин этого несколько, и сегодня мы рассмотрим все из них, а также расскажем, как устранить проблему отсутствия интернета на телефоне.

Сеть оператора перегружена

Одной из распространённых причин низкой стабильности https://novishop.ru/catalog/sistemy-usileniya-sotovoy-svyazi/komplekty-usileniya-interneta/ интернета является высокая нагрузка на определённый тип сети. Из-за этого не работает конкретный стандарт передачи данных. Например, связь в стандарте 4G бывает перегружена в черте города или на дачных участках в периоды активности дачников из-за большого числа одновременно подключившихся абонентов. Решение проблемы может заключаться во временном переключении сотовой сети с 4G на 3G. Хотя это снизит скорость, мобильный интернет станет более стабильным. Как это сделать: в разделе мобильных данных настройте «Предпочтительный тип сети» на 3G.

Слабый сигнал из-за особенностей местности

Если проблемы с интернетом возникают в определённых местах, это вероятно, связано с «белым пятном» распространения сигнала. Оно бывает в следующих местах:

В цокольных и подвальных помещениях зданий.

На верхних этажах высоток.

В низинах или лесистой местности.

Попробуйте выйти на открытое пространство, чтобы повысить качество приёма сигнала.

Сбой в работе оператора связи

Технические неполадки, аварии или работы на стороне мобильного оператора могут временно повлиять на интернет-связь. Также бывают часы пик, когда нагрузка на базовую станцию максимальна. Переход на другой тип сети или смена провайдера поможет в решении проблемы.

Неисправная сим-карта

Постоянные проблемы с мобильным интернетом могут быть связаны с неполадками в SIM-карте. Проверьте её целостность, вспомните, контактировала ли она с влагой или получала механические повреждения. Если проблема сохраняется, рекомендуется проверить работу интернета с другой SIM-картой. Старые сим-карты могут не поддерживать современные стандарты связи, поэтому получение доступа к 4G на симке 10-летней давности часто невозможно.

Проблемы в самом смартфоне

Сам смартфон может стать причиной плохой связи. Попробуйте перезагрузить радиомодули через включение/выключение авиарежима или обратитесь в сервисный центр при подозрении на физические повреждения.

На телефон пришло некорректное обновление

«Сырое» обновление ПО смартфона может повлиять на работу мобильной сети. Проверьте актуальность ПО и, при необходимости, повторно прошейте устройство, либо откатите обновление или даже выполните полный сброс до заводских настроек (hard reset). Лучше доверить этот процесс специалистам.

Сбой отдельного приложения

Иногда проблемы с интернетом могут возникнуть только в одном приложении. Обновите или переустановите его для устранения неполадок. Кроме того, посмотрите, не была ли установлена служба VPN, в которой не работают некоторые банковские приложения, или проверьте настройки антивирусной программы: она тоже может блокировать интернет.

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Для улучшения приёма сигнала мобильного оператора понадобится:

Репитер для усиления сигнала.

Делитель сигнала (для систем с двумя и более внутренними антеннами).

Кабель коаксиальный 50 Ом.

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