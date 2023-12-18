Привет, с Новым Годом: Wink.ru представляет праздничный кинокалендарь Культура и отдых

В новогодние каникулы видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) предлагает собраться у домашних экранов, чтобы посмотреть доброе семейное кино. В праздничной коллекции нашлось место фильмам и сериалам разных жанров и для каждого поколения. Всем подписчикам Wink.ru подготовил киноподарки под елочку: новогодние комедии, истории о любви и, конечно, встречи со сказочными героями.

1 января 2024 года Wink.ru выпустит все 12 серий приключенческого фэнтези-проекта «Недетское кино» (16+). В некоторых эпизодах зрители наверняка узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова «Богатыри». Школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно активируют портал времени, переместив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за съемки кино и поиски отца. Но приключения во времени нарушают баланс в мире, и теперь школьникам нужно сделать всё, чтобы вернуть новых друзей в сказку. Однако некоторые герои сериала будут этому сопротивляться.

23 декабря в кинотеатре «Москино Музейный» состоялась московская премьера сериала «Недетское кино», производством которого занимается студия Black Box Production совместно с «НМГ Студией» и АНО «Большая Перемена» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал представили: Александр Богуславский, Александр Головин, Кай Гетц, Диана Енакаева, Мария Шумакова, Никита Тарасов, Александра Ребенок, Павел Южаков-Харланчук и другие. Первыми зрителями проекта стали юные участники и родительское сообщество «Движения Первых».

Любимые сказочные персонажи действуют и в фильме «По щучьему велению» (6+), который можно будет посмотреть в Wink.ru с 28 декабря. Непутевому Емеле (Никита Кологривый) повезло поймать чудо-рыбу, которая готова выполнить три его желания. Два из них он сразу же потратил впустую, и только третье желание сообразил приберечь. Емеля мечтает завоевать сердце царской дочери Анфисы (Алина Алексеева), и помогать ему будет та самая Щука, которая сбросит чешую и обернется девушкой Василисой (Мила Ершова). Появятся в этой истории поиска настоящей любви и Царь (Роман Мадянов), и Кощей (Фёдор Лавров), и Кот Баюн (с голосом Сергея Бурунова), и даже лорд Ротман (Юрий Колокольников), который имеет свои виды на царскую дочь.

В новогодние каникулы зрители увидят продолжение легендарных «Ёлок». Десятая часть самой долгой праздничной франшизы традиционно соберет истории жителей разных городов и регионов нашей большой страны (Санкт-Петербург, Тюмень, Татарстан, Нижний Новгород), чтобы обязательно подарить им чудо. В «Ёлках 10» (12+) трогательные и близкие каждому зрителю сюжеты воплотили Регина Тодоренко, Борис Щербаков, Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Егор Корешков, Филипп Киркоров и другие. Фильм можно будет посмотреть в Wink с 5 января.

Российская комедия «Одна дома» (12+) — не просто наш ответ известной голливудской истории, а настоящая энциклопедия вредных советов. У незадачливого инженера Артёма (Михаил Тарабукин) сплошная черная полоса и он решает изменить жизнь преступным образом. С помощью одного из своих изобретений он собирается обчистить несколько элитных квартир. Но уже в первой из них встречает девочку Стефанию (Виталия Корниенко), которая требует взять ее в сообщницы: ей не хватает денег, чтобы купить подарок маме. У новоиспеченных воришек всего одна новогодняя ночь, чтобы осуществить задуманное. Узнать, чем закончилась их история, можно будет 29 декабря.

Поклонников сразу двух популярных семейных сериалов ждут специальные новогодние эпизоды. 28 декабря выйдут «Папины дочки. Новогодние» (16+). Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения встретить Новый год на Мальдивах, чтобы провести каникулы в Подмосковье, где тоже есть шикарный пятизвездочный отель с бассейном. Однако реальность местного all inclusive сильно отличается от красочных картинок на сайте, и, похоже, этот отдых всем запомнится надолго.

В последний рабочий день года начнутся и новогодние приключения семьи Ивановых. Все вместе они отправятся встречать праздник в теплом Египте, но уже в самолете окажутся втянутыми в неприятную историю. Из-за драки на борту самолет экстренно приземляется в Ереване. В семейный багаж случайно попадает украденное из музея кольцо, и настоящие грабители начинают погоню за сокровищем. Фильм «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» (16+) будет доступен с 29 декабря.

Новогодний переполох продолжается и в фильме «Не скажу» (16+) по одноименной пьесе Александра Цыпкина. Накануне Нового года Павел по ошибке вместо своего пальто, в кармане которого лежит письмо дочки Деду Морозу, берёт чужое, в котором обнаруживает дорогое украшение. Теперь Павлу с женой нужно выяснить желание девочки, но шестилетняя Варя боится рассказывать о своей мечте, ведь иначе она не сбудется. Чтобы сохранить веру ребенка в чудо, родителям нужно срочно найти в огромной Москве потерянное письмо, а заодно вернуть чужой подарок. Узнать финал истории можно будет с 30 декабря.

В драмеди «Страсти по Матвею» (16+) на поиски любви отправляется молодой алтарник Матвей (Денис Власенко), которому срочно нужна жена, чтобы стать священником и получить свой храм. Поиски подходящей кандидатуры из ХБМ («Хочу быть матушкой») в православной службе онлайн-знакомств к успеху не привели. И тут Матвей неожиданно сталкивается с дерзкой и независимой художницей Агатой (Валери Зоидова). Удастся ли алтарнику справиться с мирскими страстями можно будет узнать с 28 декабря.

Комедия «Моя ужасная сестра 2» (6+) — продолжение истории Юли (Наталья Чистякова-Ионова) и Максима (Владимир Яглыч), у которых помимо дочек от предыдущих браков (Лены и Сони) появился и долгожданный общий ребенок — маленькая Полина. Если в первой части старшие девочки всё время пытались поссорить родителей, то теперь наоборот — хотят, чтобы младшая сестренка росла в любви и гармонии. Но, кажется, мама и папа слишком заняты выяснением отношений… Фильм будет доступен к просмотру с 3 января.

Наконец, еще один семейный фильм приехал в Wink.ru из Поднебесной — это научно-фантастическая комедия «Лунный человек» (12+), которая стала одним из лидеров китайского кинопроката. Юэ Дугу — участник проекта «Лунный щит», который призван защитить Землю от астероидов. Однажды что-то пошло не по плану: Юэ прозевал экстренную эвакуацию персонала и стал свидетелем того, как крупный кусок астероида врезался в его родную планету, Юэ считает, что человечество погибло и теперь он — последний человек на Земле. На самом деле, люди спаслись в специальных бункерах и наблюдают за Юэ. Узнать, чем закончится борьба с астероидами, можно будет с 27 декабря.

В новогодние каникулы продолжат выходить новые эпизоды ромкома «Куплю актрису» (18+), который стартовал на Wink.ru 22 декабря. Он — простой охранник на проходной телецентра, безумно влюбленный в неё. Она — звезда популярного сериала «Ангелы в белом халате», которая его не замечает. Но однажды она теряет всё из-за своего совсем неангельского характера. Теперь с ней никто не хочет иметь дела, кроме преданного поклонника. Конечно, у Григория появился план, как поближе познакомиться со строптивой звездой.

Молодежная драма «Как заниматься сексом» (18+) переносит зрителя на летний Кипр. Три подруги только что закончили школу, и, чтобы развеяться и забыть об экзаменах, отправляются из Лондона на средиземноморский остров. В их планах — вечеринки до утра и поиск ответа на вопрос, вынесенный в название фильма, ведь одна из героинь никогда еще этого не делала. В 2023 году картина получила премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Следить за историей молодых тусовщиц в Wink.ru можно будет с 30 декабря.

Последняя работа 90-летнего режиссера Романа Полански «Дворец» (18+) снова возвращает снег и канун Нового года, но на этот раз — 2000-го. В едкой сатире на богачей снялось много кинозвезд, включая Микки Рурка и Фанни Ардан, в ансамбле также российский актер Александр Петров. Действие фильма происходит в роскошном швейцарском отеле в ожидании миллениума, а в сюжете затейливо переплетаются судьбы гостей (среди них старый миллиардер с юной женой, порноактер на пенсии, маркиза, модный пластический хирург, русские с чемоданами денег) и обслуживающего персонала. Понаблюдать за роскошной жизнью в альпийском отеле можно будет с 5 января.

В авантюрной комедии «Пять процентов» (18+) впервые вместе снялись любимые разными поколениями актеры, а также однокурсники по ГИТИСу — Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. Первый играет скульптора-монументалиста и классика соцреализма Николая Фомича Ферапонтова. Его успехи остались в далеком прошлом, а в настоящем он еле сводит концы с концами благодаря случайным заказам. Однажды на пороге его мастерской появляется деловитый арт-дилер (Дмитрий Лысенков) и находит в кладовке абстрактные картины. Кто их автор — не очень понятно, но Ферапонтов объявляет их своими экспериментами в молодости. Николая Фомича раскручивают как новую звезду абстракционизма. Чтобы придать истории международный масштаб, Ферапонтов отправляется в Израиль, где живет его приятель Крохин — ныне Нахимсон (Виктор Сухоруков). Постепенно не только картины, но и сюжет приобретает черты сюрреализма. А пять процентов — это то, что останется самому автору от цены только что найденной «актуальной живописи». Понаблюдать за тем, как прекрасный актерский дуэт превращает историю в пронзительный трагифарс, можно будет с 11 января.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по решению правообладателей.

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