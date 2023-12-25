Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
26 декабря 2023 11:32  [65] Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota
26 декабря 2023 10:50  [93] Эн+ и МЭИ договорились о совместной подготовке специалистов в области энергетики
25 декабря 2023 13:05  [792] Сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года
25 декабря 2023 12:04  [228] Группа ВТБ: 68% жителей ПФО хотят в наступающем году копить и сберегать деньги
23 декабря 2023 12:22  [484] Нижегородский бизнес оценил на 4,2 балла свою удовлетворенность прохождением проверок в 2023 году
22 декабря 2023 12:27  [874] Первая экспертная "Госаптека" открылась на ОПП Нижегородской областной фармации
22 декабря 2023 11:17  [499] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды губернатора и правительства Нижегородской области
21 декабря 2023 12:53  [547] Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес
21 декабря 2023 12:32  [739] Новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
21 декабря 2023 10:50  [543] Первый льготный заём через платформу МСП.РФ выдан в Нижегородской области
Бизнес

Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota

26 декабря 2023 11:32  [65] Бизнес

По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Лидером по доле продаж среди всех девайсов впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6.

Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тыс. рублей. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20 тыс. – 50 тыс. рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. рублей – Apple iPhone 13.

В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно.

"Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Бренд Доля 2023 г. Доля 2022 г. доля 2021 г.
Realme 20% 21% 8%
Honor 19,4% 4% 4%
Xiaomi 19% 24% 29%
Tecno 17% 11% 0%
Samsung 12% 24% 39%
Apple 8% 10% 12%
ZTE 1% 4,3% 6%

Фото предоставлено ПАО "Мегафон"

Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph