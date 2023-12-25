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Нижегородцы отдают предпочтение шоу и спектаклям, чем выставкам и концертам

26 декабря 2023 16:55  [128] Бизнес

Компания МТС, совместно с МТС Live проанализировала, какие мероприятия чаще всего посещали нижегородцы в 2023 году. Жители региона приобретают билеты заранее и отдают предпочтение наиболее зрелищным событиям.

По данным специалистов, с января по ноябрь 2023 года продажи билетов на сервисах МТС в Нижнем Новгороде выросли на 26% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Таким образом, столица Приволжья вошла в топ 5 регионов, жители которых приобретали билеты на мероприятия охотнее всего. Увеличилось и количество билетов, которое с этого года можно купить на платформе МТС Live – на 17%. 

Среди жанров, доступных к продаже на билетной витрине МТС Live, самая высокая средняя цена билета в категории стендапы. За выступления комиков нижегородцам придется заплатить в среднем 4270 рублей. Детские мероприятия обойдутся жителям региона в 500 рублей. Цена билета на мюзикл составляет в среднем 942 рубля, а на спектакль - 968 рублей. Стоимость билетов на выставки и экскурсии варьируется, но не превышает 1000 рублей.

"Мы отмечаем, что новогодний досуг нижегородцы планируют заранее и приобретают билеты в среднем за 35,5 дней до даты мероприятия. Таким образом, жители региона предпочитают выбирать наиболее удачные места для досуга с компанией по нужной ценовой категории, пока есть ассортимент. Кроме того, многие уже успели оценить удобство начисления кешбэка за покупки и воспользоваться накопленными баллами для приобретения новых билетов", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Рейтинг наиболее популярных среди нижегородцев мероприятий 2023 года выглядит следующим образом:
Театрализованное гимнастическое шоу "Лебединое озеро" | КРК «Нагорный»
Спектакль "Сказка о потерянном времени" | Нижегородский ТЮЗ
Балет Бориса Эйфмана. "Евгений Онегин" | Нижегородский ТЮЗ
Спектакль "Тайна третьей планеты" | Нижегородский ТЮЗ
Шоу "Импровизация" | Концертный зал «Юпитер». 

Фото: пресс-служба МТС 

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