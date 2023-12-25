Вечный огонь зажгли в Московском районе у авиазавода "Сокол" Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Вечный огонь зажгли в Московском районе у авиазавода "Сокол". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, Вечный огонь появился у мемориала Славы в память о заводчанах авиастроительного завода "Сокол", погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее огонь в памятные даты зажигался с помощью газобаллонного оборудования.

"Конечно, всем хотелось, чтобы у мемориала горел настоящий Вечный огонь. И теперь он там есть", - написал Юрий Шалабаев.

Напомним, в июне 2023 года в Вечный огонь открыли Канавинском районе у стелы "Героям-комсомольцам".