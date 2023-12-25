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Культура и отдых

Жители Ленинского района отпраздновали Новый год на благоустроенных площадках

10 января 2024 13:55  [63] Культура и отдых

Фото: АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода"

Жители Ленинского района отпраздновали Новый год на площадках, ранее благоустроенных в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды нацпроекта "Жильё и городская среда".

Различные новогодние мероприятия прошли в четырех общественных пространствах, которые обновили в рамках программы.

На улице Снежной для местных жителей праздники прошли сразу в двух новых пространствах. Это двор у дома №25/4, а также сквер у дома №14, обновленный в 2023 году.

Всего в 2023 году в Ленинском районе в рамках проекта ФКГС было благоустроено четыре пространства. В них появились удобные дорожки, освещение, лавочки.

Также новогоднее настроение создавали в скверах у ДК "Красная Этна" и "Техноткань", которые преобразились в 2021 году.

Участников мероприятий ждали различные конкурсы, загадки, новогодние песни и танцы, хороводы вокруг елки, встреча Деда Мороза и Снегурочки, а детям вручили сладкие подарки.

Праздники проходили в рамках проекта "Новый год в каждый двор", реализуемого АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" совместно с НРО ВОД "Волонтеры Победы".

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Теги:
Ленинский район Новый год
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