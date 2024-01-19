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Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл ХК "ЦСКА" со счетом 3:2

21 января 2024 17:12  [122] Спорт
Фото: ХК Торпедо

Фото: ХК Торпедо

Хоккейный матч прошел 21 января в столице Приволжья. Он завершился со счетом 3:2 в пользу нижегородских спортсменов. Сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Первый период был отмечен большим количеством удалений игроков ХК "Торпедо" с ледового поля и удачной атакой форварда ХК "ЦСКА" Виталия Абрамова, который забросил первую шайбу.

В начале второго тайма инициатива снова осталась за клубом из Москвы, когда нападающий ХК "ЦСКА" Павел Карнаухов забросил в ворота нижегородцев вторую шайбу. Однако в один момент нападающий ХК "Торпедо" Максим Летунов все таки смог проломить оборону соперников и открыл счет, забросив шайбу из-за ворот.

В третьем периоде за 9 минут до конца нападающие Кирилл Воронин и Игорь Ларионов за счет техники смогли разыграть шайбу и сравняли счет с "армейцами". Также на последней минуте отличился вратарь ХК "Торпедо" Адам Хуска, который не позволил москвичам отыграться за предыдущие неудачи.

Исход матча решился во время овертайма, когда нападающий нижегородского клуба Денис Ян поставил точку в ледовом противостоянии, забросив шайбу московскому клубу.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Торпедо" продлил контракт с главным тренером Игорем Ларионовым.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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