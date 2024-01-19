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Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
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Общество

Студенты смогут задать вопросы по стипендии главы Нижнего Новгорода 23 января

22 января 2024 11:35  [69] Общество

Городской департамент социальных коммуникаций и молодежной политики 23 января проведет "горячую телефонную линию" по вопросам получения именных стипендий главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Завтра с 10:00 до 15:00 нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента по вопросам получения именных стипендий. Телефон "горячей линии": 435-68-37.

Напомним, прием заявок на соискание стипендии главы города стартовал в Нижнем Новгороде 12 января.

Стипендия назначается студентам-очникам, которые обучаются в государственных вузах и профессиональных образовательных организациях Нижнего Новгорода:

-внесшим вклад в развитие молодежного общественного движения;
-победителям и призерам городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодежных общественных объединений;
-победителям и призерам (лауреатам и дипломантам), защищавшим честь Нижнего Новгорода на областных, всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках;
-проявившим себя в области литературы и искусства, чьи авторские произведения публиковались в местных, областных, российских газетах, литературных сборниках;
-лауреатам научно-практических конференций, конкурсов, представившим Нижний Новгород на областном, всероссийском и международном уровнях;
-занявшим призовые места в областных, межрегиональных и всероссийских, международных спортивных соревнованиях или имеющим разряд "Кандидат в мастера спорта", звание "Мастер спорта России".

Документы принимаются до 16 февраля по адресу: улица Суетинская, 1А, кабинет 308.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода горячая линия Студенты
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