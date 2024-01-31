Пуск тоннелепроходческого щита "Владимир"
Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 февраля 2024 10:52  [135] Премьера шоу Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" "Бурлеск" состоится в Нижегородском цирке 3 февраля
31 января 2024 18:11  [272] Семёновская центральная детская библиотека будет модернизирована по модельному стандарту
31 января 2024 12:18  [406] Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
31 января 2024 11:48  [364] Четыре новых ДК построят в Кстовском районе
30 января 2024 12:40  [396] Депутат ЗСНО Максим Ребров поздравил с юбилеем коллектив Нижегородского театра кукол
28 января 2024 11:58  [513] Нижегородских бардов приглашают на "Гринландию"
27 января 2024 13:55  [475] Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал”
26 января 2024 14:39  [480] Восемь нижегородских театров стали участниками проекта "Большие гастроли"
25 января 2024 16:20  [470] Сборник "Мастерская "Арзамас" презентуют 26 января в Центре "Пешков"
25 января 2024 13:32  [511] Экспозицию в зале Маковского обновили в Нижегородском художественном музее
Культура и отдых

Премьера шоу Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" "Бурлеск" состоится в Нижегородском цирке 3 февраля

01 февраля 2024 10:52  [135] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Премьера обновлённого циркового шоу "Бурлеск" заслуженного артиста России, художественного руководителя продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании состоится в Нижегородском цирке 3 февраля. Об этом сообщил сам Гия Эрадзе в ходе пресс-конференции, приуроченной к предстоящей премьере, 31 января.  

В шоу представлены номера, которые стали обладателями главной цирковой награды мира - "Золотого клоуна" на 43-ем Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Уже три года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей.

"Всего в шоу "Бурлеск" принимают участие более 70 артистов Росгосцирка. Зрители смогут увидеть зажигательную Русскую кадриль с медведями, эквилибристов на рояле в окружении утонченных балерин, бесстрашных акробатов на встречных качелях с сумасшедшими трюками, воздушных гимнастов. Зрители увидят в номерах шоу очень много экзотических животных: зебр, лам, обезьян, лемуров, дикобразов, розовых пеликанов, попугаев Ара, пони и других животных", - рассказал Гия Эрадзе. 

Главный хореограф шоу Татьяна Широкова (Мадам Бурлеск) добавила, что в этом году для постановки шоу "Бурлеск" в Нижегородский цирк привезли 17 автофур с дизайнерскими костюмами, масштабными декорациями и самым современным техническим оборудованием. 

"Три года назад мы привезли в Нижний Новгород 15 фур. В этом году мы добавили новые костюмы, декорации, реквизит и световое оборудование", - уточнила Татьяна Широкова. 

Именно в этом шоу нижегородцы смогут увидеть уникальный номер - групповую трансформацию "Фаберже", где за основу создатели номера взяли тему известных ювелирных украшений Карла Фаберже – "Яйца Фаберже", которые стали символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома.В финале шоу "Бурлеск" зрителей ждет эффектный номер "Погружаясь в любовь" в исполнении титулованных воздушных гимнастов Диляры и Марата Бикмаевых. 

"Это трогательная история любви: Воздушный гимнаст стоит в воде, а его напарница парит в воздухе. Потом они кружатся вдвоём, а на них из-под купола цирка будет литься настоящий дождь", - поделился Гия Эрадзе. 

Экзотических животных и талантливых артистов мирового уровня можно будет увидеть уже с этой субботы и каждые выходные. С премьерным представлением гастроли шоу Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" "Бурлеск" в Нижнем Новгороде только начинаются.

Премьерные представления в Нижнем Новгороде: 3 февраля (сб) в 17.00ч. 4 февраля (вс) в 15.00ч.

0+

Билеты онлайн: www.circus-nnovgorod.ru 8 (831)238-95-29;

Реклама. ИП Молодин Андрей Сергеевич. ИНН 420402914907

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Цирк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph