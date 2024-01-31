Премьера шоу Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" "Бурлеск" состоится в Нижегородском цирке 3 февраля Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Премьера обновлённого циркового шоу "Бурлеск" заслуженного артиста России, художественного руководителя продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании состоится в Нижегородском цирке 3 февраля. Об этом сообщил сам Гия Эрадзе в ходе пресс-конференции, приуроченной к предстоящей премьере, 31 января.

В шоу представлены номера, которые стали обладателями главной цирковой награды мира - "Золотого клоуна" на 43-ем Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Уже три года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей.

"Всего в шоу "Бурлеск" принимают участие более 70 артистов Росгосцирка. Зрители смогут увидеть зажигательную Русскую кадриль с медведями, эквилибристов на рояле в окружении утонченных балерин, бесстрашных акробатов на встречных качелях с сумасшедшими трюками, воздушных гимнастов. Зрители увидят в номерах шоу очень много экзотических животных: зебр, лам, обезьян, лемуров, дикобразов, розовых пеликанов, попугаев Ара, пони и других животных", - рассказал Гия Эрадзе.

Главный хореограф шоу Татьяна Широкова (Мадам Бурлеск) добавила, что в этом году для постановки шоу "Бурлеск" в Нижегородский цирк привезли 17 автофур с дизайнерскими костюмами, масштабными декорациями и самым современным техническим оборудованием.

"Три года назад мы привезли в Нижний Новгород 15 фур. В этом году мы добавили новые костюмы, декорации, реквизит и световое оборудование", - уточнила Татьяна Широкова.

Именно в этом шоу нижегородцы смогут увидеть уникальный номер - групповую трансформацию "Фаберже", где за основу создатели номера взяли тему известных ювелирных украшений Карла Фаберже – "Яйца Фаберже", которые стали символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома.В финале шоу "Бурлеск" зрителей ждет эффектный номер "Погружаясь в любовь" в исполнении титулованных воздушных гимнастов Диляры и Марата Бикмаевых.

"Это трогательная история любви: Воздушный гимнаст стоит в воде, а его напарница парит в воздухе. Потом они кружатся вдвоём, а на них из-под купола цирка будет литься настоящий дождь", - поделился Гия Эрадзе.

Экзотических животных и талантливых артистов мирового уровня можно будет увидеть уже с этой субботы и каждые выходные. С премьерным представлением гастроли шоу Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" "Бурлеск" в Нижнем Новгороде только начинаются.

Премьерные представления в Нижнем Новгороде: 3 февраля (сб) в 17.00ч. 4 февраля (вс) в 15.00ч.

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