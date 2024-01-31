Один человек погиб на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода 3 февраля

Пожар произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 3 февраля.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в жилом доме.
Общая площадь пожара составила 15 кв. м. В результате ЧП один человек погиб.
Для ликвидации последствий пожара от ведомства привлекались 36 человек, 7 единиц техники.
Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
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