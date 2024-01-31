Проект ливневки для будущего ЖК в Канавинском районе прошел госэкспертизу Экономика

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Проект ливневки и очистных сооружений в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в группе "Развитие Нижегородской области" в соцсети Вконтакте.

Территория, где планируется построить сеть ливневой канализации, расположена на улице Украинской. Около 10 лет назад крупный девелопер "СУ-155" планировал построить здесь ЖК "Первомайский" с детсадом и школой.

Однако компания обанкротилась, и брошенные дома достроили лишь после вмешательства правительства Нижегородской области и института развития ДОМ.РФ.

Теперь на этом земельном участке ГК "Андор" планирует построить новый ЖК "Мед" почти на 80 тысяч кв. метров жилья для 7 тысяч семей. Здесь уже ведется строительство школы на 825 мест и планируется строительство детсада. В связи с этим необходимо построить ливневки и локальные очистные сооружения.

Проект реализуется за счет механизма инфраструктурных облигаций. Нижегородской области уже одобрен лимит в объеме 1,44 млрд рублей.

"Проблема с поверхностным водоотведением остро стоит во всем городе. С помощью облигаций мы получаем возможность не только улучшить условия для многих жителей Канавинского района, но и подключить к магистральным сетям перспективные площадки под жилищное строительство", - прокомментировал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста в Нижнем Новгороде.