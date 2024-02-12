Прием заявок на получение именной стипендии главы Нижнего Новгорода завершится 19 февраля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Прием заявок на получение именной стипендии главы города Нижнего Новгорода завершится 19 февраля.

Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, размер стипендии составляет 10 тысяч рублей.

Данная стипендия учреждена в 2019 году с целью создания условий для включения нижегородских студентов в социально значимую деятельность, реализации инновационного, интеллектуального и творческого потенциала студентов в интересах социально-экономического развития города, поддержки активных и талантливых студентов.

"По решению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в прошлом году количество стипендий было увеличено до 40", – рассказали специалисты департамента.

Стипендия назначается особо отличившимся и одаренным студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Нижнего Новгорода.

Подробная информация об условиях получения стипендии в Положении.

Пакет необходимых документов принимается до 19 февраля включительно по адресу: ул. Суетинская, 1А, каб. 305.