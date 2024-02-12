Прием заявок на получение именной стипендии главы Нижнего Новгорода завершится 19 февраля

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Прием заявок на получение именной стипендии главы города Нижнего Новгорода завершится 19 февраля.
Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, размер стипендии составляет 10 тысяч рублей.
Данная стипендия учреждена в 2019 году с целью создания условий для включения нижегородских студентов в социально значимую деятельность, реализации инновационного, интеллектуального и творческого потенциала студентов в интересах социально-экономического развития города, поддержки активных и талантливых студентов.
"По решению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в прошлом году количество стипендий было увеличено до 40", – рассказали специалисты департамента.
Стипендия назначается особо отличившимся и одаренным студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Нижнего Новгорода.
Подробная информация об условиях получения стипендии в Положении.
Пакет необходимых документов принимается до 19 февраля включительно по адресу: ул. Суетинская, 1А, каб. 305.
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