Депутаты Гордумы поддержали выделение средств на строительство школ в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

21 февраля в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Депутаты рассмотрели шесть вопросов, среди которых очередная корректировка бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно проекту решения, доходная часть городского бюджета на текущий год увеличивается на 5 643,2 млн руб. (5 609,5 млн руб. - за счет межбюджетных трансфертов, 33,6 млн руб. - за счет собственных доходов), расходная часть на 7 081,0 млн руб. (6 520,7 млн руб. – за счет межбюджетных трансфертов, 488,1 млн руб. - за счет остатков средств, сложившихся на счетах города на 1 января и др.).

Средства планируется направить на реализацию крупных проектов и социальные нужды, в том числе, на строительство, ремонт и содержание дорог, обеспечение граждан жильем, модернизацию сетей коммунальной инфраструктуры, благоустройство Почаинского оврага, реставрацию объекта культурного наследия "Дом В.М. Бурмистровой", реализацию проекта "Вам решать!", реконструкцию Нижегородской станции аэрации, проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в п. Ольгино и Новинки, строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха", внесение оплаты по концессионным соглашениям, касающимся строительства новых школ и корпусов (средства на эти цели также закладываются в бюджете 2025 и 2026 годов) и др.

Обновленные параметры бюджета на 2024 год составят: доходы – 73 716,8 млн руб., расходы – 77 598,3 млн руб., дефицит – 3 881,5 млн руб. (увеличение дефицита на 488,1 млн руб. предлагается погашать за счет неиспользованных остатков собственных городских средств); на 2025 год: доходы – 76 652,3 млн руб., расходы – 77 659,6 млн руб., дефицит – 1 007,3 млн руб.; на 2026 год: доходы – 53 788,1 млн руб., расходы – 54 103,3 млн руб., дефицит – 315,2 млн руб.

"В предлагаемом варианте коррекции бюджета почти 112 млн рублей в соответствии с заключенными концессионными соглашениями направляется на строительство школ. Проблема дефицита мест в школах и дошкольных учреждениях еще существует. Людей это волнует, во время приема граждан тема постоянно поднимается. Отдельно, я хочу обратить внимание присутствующих на то, что вчера министр образования России, докладывая президенту о ситуации с капитальным и текущим ремонтом школ, анонсировал, что к 2030 году этот процесс должен быть завершен по всей стране. Шесть лет – это очень мало, а многие школы нуждаются в очень серьезном ремонте. Нам нужно иметь понимание, 6-летний стратегический план с определением источников финансирования и сроков, которому мы будем следовать", - отметил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман.

Глава профильного департамента городской администрации также представил депутатам доклад о состоянии и управлении муниципальным долгом города. В минувшем году федеральное агентство АКРА повысило рейтинг города до уровня А (прогноз стабильный).

Несмотря на то, что объем муниципального долга в 2023 году вырос на 2 330 млн руб., в течение десяти месяцев он включал задолженность только по бюджетным кредитам. По данным на 1 января 2024 года, муниципальный долг составлял 17 446, млн руб. и включал кредиты кредитных организаций и бюджетный кредит от министерства финансов. На 1 февраля текущего года объем муниципального долга составляет 13 116,3 млн руб. и включает только бюджетные кредиты.

Еще один вопрос, рассмотренный членами комиссии на заседании, касался утверждение порядка определения платы за использование муниципальных земельных участков для возведения некапитальных гаражей. Размер платы устанавливается в размере земельного налога, который рассчитывается пропорционально площади, занимаемой гаражом. Принятие нормативно-правового акта, разработанного по аналогии с утвержденным в регионе, приведет к увеличению поступлений в бюджет Нижнего Новгорода. Любой желающий сможет заявиться в соответствии с установленным порядком. На сегодняшний день договоры заключены только на 42 таких гаража.

"Однако, в городе далеко не 42 металлических гаража, их значительно больше. Хорошо, что вы даете возможность людям подать документы на такие гаражи. Очень много избирателей обращаются ко мне либо по вопросу сноса гаражей, поскольку там происходят разного рода сборища, либо – чтобы их оставить", - сказал депутат городской Думы Павел Пашинин.

"Слава Богу, у меня на избирательном округе недавно убрали гаражи, которые стояли там 20-30 лет. Их владельцы давно ушли из жизни. Постройки не использовались, но детишки постоянно прыгали по ним", - добавил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

В ходе комиссии депутаты также ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений культуры "Парк Швейцария" и "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" за 2023 год.

Подводя итоги заседания Марк Фельдман отметил, что начало финансового года всегда отличается достаточно серьезными корректировками бюджета.

"Формируются, фиксируются остатки прошлого года. Сегодня много статей расходов по сфере образования. Также обсуждали эффективность работы с бюджетными средствами и вопрос, связанный с управлением муниципальным долгом. Городом погашены все заимствования коммерческих банков – это очень важно, это все недешевые заимствования. Меня и коллег очень удовлетворяет работа департамента финансов. Очень высокая рейтинговая оценка АКРА. Я очень тщательно слежу за работой бюджета в городах-миллионниках, вижу плюсы, вижу наши возможные точки роста, вижу, как департамент финансов откликается на лучшие практики. Это работа, которая достойна восхищения, молодцы! Мы не всегда хвалим администрацию, но там, где есть за что, делаем это обязательно. Интересно обсуждались сегодня и итоги работы парков. Мы в целом довольны, как выстроена и организована эта работа", - подчеркнул председатель комиссии.