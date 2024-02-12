Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2024 17:20  [125] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [136] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [157] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [197] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [246] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [208] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
24 февраля 2024 12:15  [193] Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
23 февраля 2024 17:46  [349] Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя"
23 февраля 2024 16:51  [344] Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области
23 февраля 2024 15:13  [385] Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине
Общество

Нижегородка Анастасия Андронова вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами"

22 февраля 2024 12:47  [486] Общество

Фото: организаторы конкурса

Нижегородка Анастасия Андронова вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами", итоги которого подвели в Москве на ВДНХ 22 февраля на площадке "Знание.Лекторий" в павильоне №57 "Россия – моя история".

Как сообщили организаторы мероприятия, церемония стала частью образовательной программы международной выставки-форума "Россия", генеральным партнером которой выступает Российское общество "Знание".

Торжественное мероприятие провели накануне празднования Дня защитника Отечества при поддержке Русской православной церкви, администрации президента, Минобороны России, Минпросвещения, Государственной Думы, Общественной палаты, правительств Москвы и Московской области, Мосгордумы, Российского общества "Знание", Роспатриотцентра,  Юнармии, Союза ветеранов морского флота, МПГУ, Национальной родительской ассоциации и целого ряда федеральных и региональных общественных организаций, меценатов, деятелей спорта, культуры и искусства. Организатором конкурса и церемонии выступил Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи. 

Представительница Нижегородской области победила в номинации "Адмирал Федор Ушаков моими глазами в красках" в возрастной категории от 7 до 11 лет, представив свой рисунок-презентацию – текстографическое повествование, посвященное жизни и истории подвигов Федора Ушакова. 

Анастасия Андронова увлекается не только рисованием: она учится эстрадному вокалу в музыкальной школе, занимается в гончарной мастерской и обучается программированию. Ранее одна из ее работ вошла в топ-100 лучших на конкурсе «Гимн России простыми словами». Наставником Анастасии является Елена Дмитриевна Андронова.

Награды призерам и победительнице в номинации "Адмирал Ушаков моими глазами в красках" (рисунок-презентация) вручили председатель центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин и руководитель социальных проектов фонда "Донбасс" Лейла Абдрахманова. 

Конкурс направлен на популяризацию исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых. Конкурсанты изучали историю жизни Федора Ушакова и подготовили работы (рисунки, видеоролики или стихотворения), в которых раскрыли его заслуги перед Отечеством.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Конкурсы Флот
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph