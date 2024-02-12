Нижегородка Анастасия Андронова вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" Общество

Фото: организаторы конкурса

Нижегородка Анастасия Андронова вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами", итоги которого подвели в Москве на ВДНХ 22 февраля на площадке "Знание.Лекторий" в павильоне №57 "Россия – моя история".

Как сообщили организаторы мероприятия, церемония стала частью образовательной программы международной выставки-форума "Россия", генеральным партнером которой выступает Российское общество "Знание".

Торжественное мероприятие провели накануне празднования Дня защитника Отечества при поддержке Русской православной церкви, администрации президента, Минобороны России, Минпросвещения, Государственной Думы, Общественной палаты, правительств Москвы и Московской области, Мосгордумы, Российского общества "Знание", Роспатриотцентра, Юнармии, Союза ветеранов морского флота, МПГУ, Национальной родительской ассоциации и целого ряда федеральных и региональных общественных организаций, меценатов, деятелей спорта, культуры и искусства. Организатором конкурса и церемонии выступил Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи.

Представительница Нижегородской области победила в номинации "Адмирал Федор Ушаков моими глазами в красках" в возрастной категории от 7 до 11 лет, представив свой рисунок-презентацию – текстографическое повествование, посвященное жизни и истории подвигов Федора Ушакова.

Анастасия Андронова увлекается не только рисованием: она учится эстрадному вокалу в музыкальной школе, занимается в гончарной мастерской и обучается программированию. Ранее одна из ее работ вошла в топ-100 лучших на конкурсе «Гимн России простыми словами». Наставником Анастасии является Елена Дмитриевна Андронова.

Награды призерам и победительнице в номинации "Адмирал Ушаков моими глазами в красках" (рисунок-презентация) вручили председатель центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин и руководитель социальных проектов фонда "Донбасс" Лейла Абдрахманова.

Конкурс направлен на популяризацию исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых. Конкурсанты изучали историю жизни Федора Ушакова и подготовили работы (рисунки, видеоролики или стихотворения), в которых раскрыли его заслуги перед Отечеством.