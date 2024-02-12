Региональная стратсессия специалистов по воспитанию прошла в Нижегородской области Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Нижегородской области на площадке КУПНО состоялась региональная стратегическая сессия "Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности".

В мероприятии приняли участие порядка 200 специалистов. Это представители органов исполнительной власти, муниципальные координаторы Всероссийского проекта "Навигаторы детства" и советники директоров по воспитанию школ и учреждений среднего профессионального образования, команды образовательных организаций и родители, в том числе представители регионального сообщества "Родные - Любимые" "Движения Первых" Нижегородской области, специалисты в сфере воспитания некоммерческих организаций.

Участники мероприятия обсудили такие вопросы как воспитание детей и подростков на основе идей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проявление в детско-юношеской среде уважения к крепкой семье, поддержка семейного воспитания, содействие формированию ответственного родительства. Подобные стратегические сессии проходят во всех регионах России.

"Стратегические сессии "Навигаторов" – это масштабный проект, в ходе которого будут выработаны современные подходы в области организации семейных форумов, фестивалей, взаимодействия с родителями и профессиональными династиями. Воспитание каждого ребенка начинается в семье, именно там формируются первые представления о жизни, личностные качества, духовные ценности, поэтому для "Навигаторов детства" очень важно взаимодействовать с родительским сообществом, вместе направляя и помогая ребятам найти свой путь: выбрать профессию, сформировать ценностное отношение к культуре, традициям своей семьи, малой родины, страны, научиться правильно выстраивать взаимоотношения в социуме, стать успешными людьми и настоящими ответственными гражданами нашей Родины", - подчеркнул директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов.

С приветственным словом к участникам сессии обратился министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, отметив особую значимость объединения профессионального сообщества для работы по поддержке ценностного поля традиционной семьи.

"Задача педагога, учителя, наставника заключается в том, чтобы донести ценности, которые мы разделяем, потому что мы говорим всегда об универсальных базовых ценностях. В Год семьи, конечно, нужно акцентировать внимание на то, как эти ценности раскрываются через взаимодействие с семьёй. Это и есть базовая задача для нашего педагогического сообщества", - подчеркнул Михаил Пучков.

"Мы очень содержательно проработали основные моменты, в том числе обсудили с родителями, с советниками директоров по воспитанию, что нам необходимо формировать сегодня банк успешных практик по взаимодействию с родительским сообществом. Нам необходимо сегодня проводить просветительские образовательные занятия и приглашать туда родителей, потому что они нуждаются в новых знаниях, в новых навыках для того, чтобы уметь сегодня выстраивать диалог с ребенком, ну и, конечно, развивать приоритетные направления сферы воспитания, включать в реализацию календарного плана воспитательной работы образовательной организации", - отметил Никита Тарасов, региональный координатор Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области, главный эксперт ФГБУ "Росдетцентр".

Итогом работы стало формирование ключевых решений от каждой группы участников, а также представление единых предложений, которые войдут в основу общего документа Минпросвещения России по итогу стратегических сессий во всех субъектах Российской Федерации.