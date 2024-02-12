Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2024 17:20  [123] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [135] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [156] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [196] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [244] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [207] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
24 февраля 2024 12:15  [191] Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
23 февраля 2024 17:46  [348] Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя"
23 февраля 2024 16:51  [343] Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области
23 февраля 2024 15:13  [385] Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине
Общество

Региональная стратсессия специалистов по воспитанию прошла в Нижегородской области

22 февраля 2024 15:10  [392] Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Нижегородской области на площадке КУПНО состоялась региональная стратегическая сессия "Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности".

В мероприятии приняли участие порядка 200 специалистов. Это представители органов исполнительной власти, муниципальные координаторы Всероссийского проекта "Навигаторы детства" и советники директоров по воспитанию школ и учреждений среднего профессионального образования, команды образовательных организаций и родители, в том числе представители регионального сообщества "Родные - Любимые" "Движения Первых" Нижегородской области, специалисты в сфере воспитания некоммерческих организаций.

Участники мероприятия обсудили такие вопросы как воспитание детей и подростков на основе идей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проявление в детско-юношеской среде уважения к крепкой семье, поддержка семейного воспитания, содействие формированию ответственного родительства. Подобные стратегические сессии проходят во всех регионах России.

"Стратегические сессии "Навигаторов" – это масштабный проект, в ходе которого будут выработаны современные подходы в области организации семейных форумов, фестивалей, взаимодействия с родителями и профессиональными династиями. Воспитание каждого ребенка начинается в семье, именно там формируются первые представления о жизни, личностные качества, духовные ценности, поэтому для "Навигаторов детства" очень важно взаимодействовать с родительским сообществом, вместе направляя и помогая ребятам найти свой путь: выбрать профессию, сформировать ценностное отношение к культуре, традициям своей семьи, малой родины, страны,  научиться правильно выстраивать взаимоотношения в социуме, стать успешными людьми и настоящими ответственными гражданами нашей Родины", - подчеркнул директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов.

С приветственным словом к участникам сессии обратился министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, отметив особую значимость объединения профессионального сообщества для работы по поддержке ценностного поля традиционной семьи. 

"Задача педагога, учителя, наставника заключается в том, чтобы донести ценности, которые мы разделяем, потому что мы говорим всегда об универсальных базовых ценностях. В Год семьи, конечно, нужно акцентировать внимание на то, как эти ценности раскрываются через взаимодействие с семьёй. Это и есть базовая задача для нашего педагогического сообщества", - подчеркнул Михаил Пучков.

"Мы очень содержательно проработали основные моменты, в том числе обсудили с родителями, с советниками директоров по воспитанию, что нам необходимо формировать сегодня банк успешных практик по взаимодействию с родительским сообществом. Нам необходимо сегодня проводить просветительские образовательные занятия и приглашать туда родителей, потому что они нуждаются в новых знаниях, в новых навыках для того, чтобы уметь сегодня выстраивать диалог с ребенком, ну и, конечно, развивать приоритетные направления сферы воспитания, включать в реализацию календарного плана воспитательной работы образовательной организации", - отметил Никита Тарасов, региональный координатор Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области, главный эксперт ФГБУ "Росдетцентр".

Итогом работы стало формирование ключевых решений от каждой группы участников, а также представление единых предложений, которые войдут в основу общего документа Минпросвещения России по итогу стратегических сессий во всех субъектах Российской Федерации.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph