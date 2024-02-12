Четвёртый Нижегородский лыжный марафон прошёл на Щёлоковском хуторе Спорт

Фото: предоставлено организаторами

24 февраля в Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора состоялся "IV Нижегородский лыжный марафон", на котором собрались спортсмены со всей страны, в том числе мастера спорта, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса - призёры и победители международных соревнований.

Среди почётных гостей присутствовали четырёхкратный олимпийский чемпион, "Король лыж" Николай Зимятов и трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов.

В программе соревнований были масс-старты на 50, 30 и 7,5 км свободным стилем, а общий призовой фонд марафона составил 500 000 рублей.

Как рассказали организаторы, на старт вышли 453 человека. В этом году Нижегородский лыжный марафон был включён в серию русских гонок Russialoppet.

На дистанции 50 км сильнейшим стал 27-летний Андрей Алипкин (Рязанская область); на втором месте оказался 34-летний Андрей Ларьков (Татарстан) - призёр Олимпийских игр 2018 года; "бронза" - у 26-летнего Евгения Кудрявцева (Санкт-Петербург).

На дистанции 30 км доминировала молодёжь из Нижегородской области: первое место занял 18-летний Александр Азовцев, второе - 17-летний Алексей Косилов, третье - 17-летний Серафим Калушкин.

У женщин на дистанции 30 км победила 24-летняя Ирина Ибрагимова (Татарстан); на втором месте - 32-летняя нижегородская спортсменка Козекаева Мария, на третьем -

чемпионка зимней Универсиады-2019 в командном спринте - 25-летняя Христина Мацокина, выступающая за Татарстан.