Члены постоянной комиссии по МСУ поддержали внесение изменений в Регламент Думы Нижнего Новгорода Политика

26 февраля в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению под председательством Елены Аржановой (заместителя председателя постоянной комиссии по МСУ).

В ходе заседания депутаты рассмотрели девять вопросов, один из которых касался внесения изменений в Регламент городской Думы Нижнего Новгорода. Согласно проекту решения, изменения коснутся процедуры рассмотрения вопросов на заседаниях постоянных комиссий и итоговом заседании Думы, а также проведения голосования.

В частности, в случае принятия обновленного Регламента, депутаты на заседании городской Думы станут голосовать за принятие проекта правового акта с рекомендованными профильной комиссией поправками только один раз – за принятие в целом. Сейчас им необходимо проголосовать сначала о принятии за основу, затем по конкретным поправкам и за принятие правового акта в целом. Дополнительно предлагается наделить правом внесения проектов правовых актов на рассмотрение городской Думы Общественную палату Нижнего Новгорода и Молодежную палату при городской Думе Нижнего Новгорода.

Также депутаты проголосовали за включение в повестку заседания городской Думы Нижнего Новгорода вопроса об утверждении изменений в положения о территориальных органах администрации Нижнего Новгорода, касающихся схемы размещения некапитальных гаражей и стоянок средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, которая в настоящее время находится в стадии разработки. Проектом решения предлагается наделить администрации районов Нижнего Новгорода полномочиями осуществлять сбор и обработку сведений необходимых для включения в данную схему.

Кроме того, члены комиссии поддержали предложение об увековечении памяти сотрудников больницы №5 - участников Великой Отечественной войны. Инициаторами установки мемориальной доски на фасаде учреждения здравоохранения выступили представители больницы. Памятник изготовлен за счет средств профсоюзной организации. Все расходы на содержание также берет на себя больница.

"В годы войны медицинские работки сыграли огромную роль в приближении Победы. Благодаря их профессионализму и самопожертвованию были спасены сотни тысяч жизней. Вот лишь несколько примеров. За плечами Николая Лукича Пятницкого, отличника здравоохранения, заслуженного врача РСФСР, возглавлявшего больницу с 1951 по 1965 годы, было две войны – с Финляндией и Великая Отечественная, которую он завершил в Берлине. Полковник медицинской службы, кавалер шести боевых орденов, он оставил о себе только добрые воспоминания. Николай Иосифович Бурчинский – кавалер двух орденов Красной Звезды, начал боевой путь младшим врачом во 2 й Дальневосточной Краснознаменной армии. Во время войны с Японией был врачом фронтовой патологоанатомической лаборатории второго Дальневосточного фронта. Римма Львовна Дондэ – кавалер ордена Красной звезды, закончила войну у границ Восточной Пруссии. Лидия Васильевна Кожухина познала ужасы концентрационного лагеря для военнопленных и гражданских лиц в Литве", - рассказала заместитель начальника управления по обеспечению деятельности городской Думы Нижнего Новгорода, секретарь Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Марина Мамонова.

В заключение заседания депутатам был представлен доклад профильного департамента администрации Нижнего Новгорода об итогах проведения ремонтных работ в помещениях Советов территориальных общественных самоуправлений города в 2023 году и планах на 2024 год. В минувшем году было отремонтировано 24 помещения в семи районах города. На текущий год запланирован ремонт семи помещений ТОС в пяти районах.

"Считаю очень важным, что будет разрабатываться схема размещения некапитальных гаражей. Сегодня мы поддержали наделение полномочиями по сбору необходимых сведений районные администрации. Будет система - будет порядок в городе. Другой важный вопрос, рассмотренный на заседании – это ремонт помещений ТОС. Нужно до конца довести это хорошее дело, к сожалению, иногда вопросы решаются медленно, но администрация всегда идет на встречу. Депутаты дали свои рекомендации по данному вопросу. Еще одно хорошее и нужное дело - увековечение памяти врачей. Мемориальную доску сделали хорошо, она даже визуально подходит к фасаду. Что касается внесения изменений в Регламент, это значительно упростит процедуру. Но если на заседании Думы депутаты проголосуют против, сохранится проверенный временем способ принятия решений", - прокомментировала по итогам заседания Елена Аржанова.