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В Нижнем Новгороде пройдет digital-конференция для маркетологов и бизнесменов

26 февраля 2024 18:19  [139] Бизнес

28 февраля для нижегородских предпринимателей и экспертов в сфере рекламы команда платформы "МТС Маркетолог" проведет бесплатную конференцию в Нижнем Новгороде. На площадке культурного центра "Академия Маяк" соберутся лучшие специалисты в сфере маркетинга, чтобы в неформальной обстановке рассказать о способах продвижения с помощью цифровых технологий и поделиться успешными кейсами. В фокусе внимания экспертов - тренды и вызовы 2024 года, а также новые инструменты, которые помогают бизнесу найти клиентов и построить доверительные отношения с аудиторией. 

В программе - обсуждение и обмен опытом по актуальным темам:
- какие каналы приносят больше трафика;
- что делать с медиаинфляцией;
- как продвигать локальные бренды с небольшим бюджетом;
- как подкасты могут спасти ваш бизнес;
- какой контент отталкивает клиентов, и как это исправить.

На конференции выступят представители МТС Маркетолога, компаний Skillbox, E-promo, R-top, агентства "Сделаем", студии подкастов "Слушай сюда". Бонусом для участников станет неформальное общение в стиле делового speed-дейтинга. Это новый вид нетворкинга, в рамках которого можно пообщаться с экспертом тет-а-тет в формате быстрых свиданий и проконсультироваться по интересующей теме. Здесь можно не только получить рекомендацию или ответ на наболевший вопрос, но и обменяться контактами.

Помимо офлайн-формата в культурном центре "Академия Маяк" (ул. Нижне-Волжская набережная, 11), послушать участников можно будет и онлайн, старт - в 14.00. Регистрация по ссылке.

Фото: пресс-служба МТС
Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal   

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Теги:
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