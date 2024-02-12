Тайны и пороки петербургской богемы начала XX века: завершились съемки исторической драмы "Чистые" Культура и отдых

В Санкт-Петербурге завершились съемки откровенной детективно-исторической драмы "Чистые" (18+) про мир роскоши и порока в столице Российской империи начала ХХ века. Съемки продолжались больше полугода и охватили два десятка исторических локаций Петербурга, Петергофа и окрестностей. Главные роли в масштабном проекте исполнили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Диана Милютина и Софья Синицына. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в этом году.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/duhysqD6daozVg (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink).

Сериал пополнит линейку Wink Originals («"Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь»" и другие). За производство отвечают "НМГ Студия" и "Всемирные русские студии". Драма "Чистые" — первый совместный сериальный проект сценариста Александра Родионова ("Живи и помни", "Море волнуется раз") и режиссера Николая Хомерики ("Селфи", "Ледокол", "Море волнуется раз"), до этого они вместе работали только над полными метрами. Роли в сериале также исполнили Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме "ремесла" у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить всё.

"Для меня драма "Чистые" — хрестоматия о русском декадансе и всеобъемлющем желании свободы, о смелости быть собой и о том, каким разным бывает секс. Я согласилась на проект, потому что никогда не читала подобных сценариев и сразу влюбилась в Ксению — трогательную, совестливую и милосердную. Она — абсолютная героиня своего времени, она находится в вечном поиске себя, потому что многого не понимает, но себя никогда не предает", — отметила актриса Софья Синицына ("Мастер и Маргарита", "Великая").

"Меня сразу зацепила моя героиня, с которой я, естественно, начала искать схожесть. Она привлекла меня своим умом, умением принимать решения и управлять другими людьми. То, как, несмотря на все сложности жизни, ей удалось остаться духовно и морально чистой. Я люблю играть настолько сильных, стержневых, характерных героинь, как Стеша. Особенно в исторических картинах, где больше глубины и сложносочиненности. Интересно дофанатазировать, что было в то время, в котором мы не жили", — добавила актриса Диана Милютина ("Фишер", "Черная весна").

Для создания атмосферы начала ХХ века создатели сериала уделили большое внимание образам героинь.

"При создании костюмов я изучал моду 1903 года, чтобы сохранить стилистику эпохи и подчеркнуть характер каждой из героинь. Некоторые элементы имеют настоящую историческую ценность, например, траурная накидка Ксении датирована началом XX века и была бережно сохранена. А в одной из сцен на ней можно будет увидеть фрак, в котором актриса Инна Чурикова играла в спектакле "Васса Железнова", — рассказал художник по костюмам Владимир Никифоров.

Съемки сериала проходили в Царском Селе, Гостином дворе, Петропавловской крепости, Лопухинском саду, дворце-усадьбе Елизаветино, усадьбе Знаменка, Гатчинском дворце, на Витебском вокзале. Всего было задействовано 17 различных локаций, представляющих историческую и культурную ценность. Дом Матушки исполнил старинный особняк, который был специально восстановлен для съемок.

Для полного погружения в эпоху начала ХХ века команда "превратила" современный Петербург в дореволюционный: для съемок полностью перекрывали улицы, убирали дорожные знаки и отключали уличный свет, в том числе над Зимней канавкой со знаменитой аркой — по ней героини передвигались на старинном речном пароходе.

Первые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/_SDuyxSFpwoueg

О сериале "Чистые" (18+)

Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студииЦ" (RWS)

Онлайн-кинотеатр: Wink

Жанр: остросюжетная драма

Хронометраж: 50 минут

Количество серий: 8

Съемочная группа:

Режиссер-постановщик: Николай Хомерики

Автор сценария: Александр Родионов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры RWS: Наталья Лазарева, Екатерина Галанова, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Иван Лебедев

Художник постановщик: Павел Пархоменко

Художник по костюму: Владимир Никифоров

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

В ролях: Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Марк Эйдельштейн.

Фото ПАО "Ростелеком"

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