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Виды промышленных масел и их применения

28 февраля 2024 15:06  [73]

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Промышленные масла делятся на два основных вида: общие и специальные. Общие имеют стандартные характеристики, которые соответствуют базовым требованиям оборудования. Специальные масла разработаны с учетом конкретных условий эксплуатации. Они содержат добавки или присадки, которые улучшают технические свойства смазочных материалов.

Польза присадок

Присадки, включаемые в состав специальных масел, могут выполнять различные функции. Например, антиокислительные присадки помогают предотвратить окисление масла и образование осадков. Другие снижают трение и износ поверхностей, увеличивая срок службы оборудования. Еще одни присадки помогают предотвратить образование пены, которая может негативно сказаться на работе гидравлической системы. Специальные присадки позволяют сохранить нужную вязкость смазки в случае интенсивной эксплуатации оборудования при повышенных или пониженных температурах.
 

Виды промышленных масел в зависимости от назначения


Гидравлические масла
Используются в гидравлических системах для обеспечения плавного движения подъемников, кранов и других видов подобного оборудования. Эти смазочные материалы обеспечивают эффективную работу системы в широком диапазоне температур. Гидравлические масла играют важную роль в работе машин и оборудования, оснащенных гидравлическими системами. Из-за широкого спектра применения гидравлических систем потребность в таких маслах постоянно растет.
 

Циркуляционные масла
Применяются в системах циркуляции для смазки и охлаждения подшипников и других элементов. Они поддерживают оптимальные условия работы механизма.
 

Турбинные масла
Они используются в турбинах для смазки вращающихся и трущихся деталей, обладают высокой термической стабильностью и защищают от окисления и коррозии.
 

Масла для цепей
Применяются для смазки и защиты цепей передач и конвейеров. Они обеспечивают плавное и бесперебойное движение цепей, предотвращая износ и увеличивая срок службы оборудования.
 

Моторные масла
Они представляют собой неотъемлемый элемент работы двигателей. Эти смазочные вещества выполняют важную функцию по обеспечению эффективной и безопасной работы двигателей.
 

Моторное масло обеспечивает:

  • оптимальную смазку при различных температурах и скоростях работы двигателя;
  • поддержание чистоты двигателя и предотвращение образования отложений, что снижает риск износа и повышает его долговечность;
    защиту двигателя от коррозии и окисления (особенно в условиях высокой влажности или при эксплуатации в агрессивных средах);
  • минимальное воздействие на окружающую среду;
  • экономичность работы двигателя.


Правильная работа двигателей напрямую зависит от качества моторного масла и того, насколько оно соответствует требованиям эксплуатации данного механизма.
Трансмиссионные масла
При выборе специальных масел для коробок передач и редукторов, необходимо руководствоваться технической документацией к конкретному механизму. В отличие от моторных масел, трансмиссионные смазочные материалы характеризуются прочной масляной пленкой. Она выдерживает даже большие нагрузки, возникающие в трущихся узлах.

Масла этой группы классифицируются по стандартам ГОСТ, API и SAE.

К трансмиссионным маслам относятся масла для таких коробок передач:
1. АКПП (ATF).
2. МКПП.
3. Вариаторного типа (CVT).
4. Роботизированных (DSG).
5. С двойным сцеплением (DCT)
6. Для тракторов (STOU, UTTO, TDTO).
 

Индустриальные масла
Они применяются для смазки узлов промышленного оборудования. Эти смазочные материалы подбираются в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. В зависимости от вязкости, индустриальные масла классифицируются на три основные группы: легкие, средние и тяжелые.
Легкие смазки (например, вазелин и велосит) применяются для смазки малонагруженных механизмов.


Масла средней вязкости находят применение в металлообрабатывающих станках и маломощных электродвигателях. Они обеспечивают эффективную смазку узлов трения при умеренных нагрузках и средних температурах.
Тяжелые смазки предназначены для оборудования, работающего при высоких нагрузках. Эти масла обладают высокой вязкостью и прочностью пленки, которая обеспечивает надежную смазку и защиту механизмов при интенсивной эксплуатации.

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