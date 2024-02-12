ВТБ: к концу 2026 года банк на 40% увеличит кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Бизнес

ВТБ планирует до конца 2026 года на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза. Об этом сообщил в рамках "Стратегической недели ВТБ" заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.



Топ-менеджер отметил, что развитие бизнеса и поддержка трансформации экономики станут приоритетами для ВТБ в ближайшие три года. Банк нацелен на создание гибких и выгодных условий кредитования и обеспечение равного доступа к финансированию как в рамках программ господдержки, так и собственных предложений.

ВТБ продолжит поддерживать крупные инфраструктурные и промышленные проекты по всей стране, а также предложит малому бизнесу доступные кредиты с прозрачными условиями.



К 2026 году банк планирует увеличить кредитный портфель для среднего и малого бизнеса в 1,4 раза, сообщил Денис Бортников.



Кредитный портфель ВТБ в сегменте СМБ по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей, рост составил 27%, что выше темпов роста рынка корпоративного кредитования. Доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте СМБ превышает 22%.